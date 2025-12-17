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Ο αλτρουισμός που χρειάζεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία και η λύση για την ΕΑΒ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:17 - 17 Δεκ 2025

Ο αλτρουισμός που χρειάζεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία και η λύση για την ΕΑΒ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Κουλτούρα συνεργασιών και αλτρουισμού αντί για πετροπόλεμο προτείνει για την ελληνική αμυντική βιομηχανία ο Κρίστιαν Χατζημηνάς ιδρυτής και μέτοχος της Theon International και του EFA Group.

Στη λογική αυτή το EFA Group ανακοίνωσε ΑΜΚ 80 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή του Ομίλου Motor Oil του Γιάννη Βαρδινογιάννη, (μέσω θυγατρικής του) και της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη. Η σύμπραξη αυτή, όμως, είναι μόνο μία πτυχή της φιλοσοφίας του κ. Χατζημηνά, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αναλυτικός και κατατοπιστικός στην ομιλία του.

Ο κ. Χατζημηνάς έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα κομβική στιγμή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας πως έπειτα από πολυετή ξηρασία στις ελληνικές προμήθειες η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική. «Αν εξαιρέσουμε το νόμο περί προμηθειών που πρέπει να αλλάξει άμεσα η κατάσταση είναι καλύτερη», σημείωσε.

Υπογράμμισε επίσης πως χάρη στις προσπάθειες εταρειών όπως η Theon και το EFA Group η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει πλέον καλό όνομα και στο εξωτερικό. Άλλωστε και οι δύο παραπάνω εταιρείες είναι εξαγωγικές και αντιπροσωπεύουν το 75% του τζίρου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ακολούθως ανέπτυξε το όραμά του, λέγοντας ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε «πετροπόλεμο» με άλλες ελληνικές εταιρείες. Αντίθετα, πρότεινε συνέργειες που θα παράξουν και θα εξάγουν.

Με απλά παραδείγματα, ο κ. Χατζημηνάς εξήγησε πως οι συμπράξεις θα φέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και τότε η επιτυχία στις προμήθειες θα είναι μεγαλύτερη.

Επί του πρακτέου έκανε γνωστό πως η Theon συμπράττει ήδη με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά του κ. Προκοπίου, τη Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου, ενώ υπάρχει διάθεση συνεργασίας με τα ναυπηγεία Ελευσίνας, αλλά και την εταιρεία Σιαμίδης, η οποία φτιάχνει σύγχρονες στολές.

«Όλες αυτές οι εταιρείες επενδύουν σωστά και αναπτύσσονται. Παράγουν και εξάγουν. Με όλες αυτές συνεργαζόμαστε και πρόκειται να συνεργαστούμε με στόχο την κοινή ανάπτυξη πιο αναγνωρισμένων προϊόντων», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη Metlen «προσφέρουμε εναλλακτικές στους ξένους οίκους με ολοκληρωμένα κατασκευαστικά πακέτα».

Έφερε δε ως παράδειγμα τα οχήματα που παραδίδει η Metlen και μπορούν να είναι πλήρως ολοκληρωμένα με τα ηλεκτροπτικά της Theon.

«Το συνεργατικό οικοσύστημα αυτό θα είναι πολύ αποτελεσματικό», είπε επιπλέον, με την υποσημείωση βέβαια πως Theon και EFA δεν πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ με την παραγωγή πυρομαχικών ή βομβών.

Ο κ. Χατζημηνάς εκτίμησε πως όταν αυτές οι συνεργασίες αποδώσουν θα είναι όλοι κερδισμένοι και θα σταματήσει ο πετροπόλεμος.

Τέλος, έκανε και μία ιδιαίτερη αναφορά στην ΕΑΒ λέγοντας πως θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί στην Τανάγρα ένα οικοσύστημα από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες για ολοκληρωμένες λύσεις. «Να απελευθερωθεί η ΕΑΒ χωρίς αναγκαστικά να ιδιωτικοποιηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

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