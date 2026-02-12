ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΒ για Γιώργο Γεράρδο: Διακρίθηκε για το ήθος και τον ανθρώπινο χαρακτήρα του
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:02 - 12 Φεβ 2026

ΣΕΒ για Γιώργο Γεράρδο: Διακρίθηκε για το ήθος και τον ανθρώπινο χαρακτήρα του 

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΕΒ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, ενός αυτοδημιούργητου επιχειρηματία που με διορατικότητα, επιμονή και σκληρή δουλειά  άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο Γιώργος Γεράρδος διακρίθηκε για το ήθος, τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τον σεβασμό προς τους συνεργάτες και τους εργαζομένους του. Ως πρωτοπόρος και καινοτόμος στον κλάδο του, συνέβαλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, θέτοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης, με σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας.

Διασφάλισε τη συνέχεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, παραδίδοντας επάξια τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, με συνεχιστή τον γιο του, Κωνσταντίνο. Η πορεία και η προσφορά του αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές επιχειρηματιών και ηγετών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 15:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΑΑ: Ομαλά εξελίσσεται το έργο ATHENIAN για τη νέα αρχιτεκτονική της Τερματικής Περιοχής Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Ομαλά εξελίσσεται το έργο ATHENIAN για τη νέα αρχιτεκτονική της Τερματικής Περιοχής Αθηνών

Μερτς: Οι «τεμπέληδες» Έλληνες έγιναν το καλό παράδειγμα – Προτρέπει τους Γερμανούς να εργάζονται περισσότερο
Ειδήσεις

Μερτς: Οι «τεμπέληδες» Έλληνες έγιναν το καλό παράδειγμα – Προτρέπει τους Γερμανούς να εργάζονται περισσότερο

Απεργία στη Lufthansa: Σχεδόν 800 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κινητοποιήσεων πιλότων και αεροσυνοδών
Ειδήσεις

Απεργία στη Lufthansa: Σχεδόν 800 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κινητοποιήσεων πιλότων και αεροσυνοδών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομία

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς
Οικονομία

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς

ΙΟΒΕ: «Κολλημένη» σε επίπεδα 2000 η ελληνική παραγωγικότητα – Μόλις στο 54% της ΕΕ
Επιχειρήσεις

ΙΟΒΕ: «Κολλημένη» σε επίπεδα 2000 η ελληνική παραγωγικότητα – Μόλις στο 54% της ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:54

Bloomberg: Στην ΕΕ, τα εθνικά συμφέροντα θέτουν εμπόδια στο όραμα της ενιαίας αγοράς

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 16:52

Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Nvidia

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 16:50

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού

Πολιτική
20/05/2026 - 16:39

Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για τις διαρροές από την ακρόαση Δεμίρη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 16:32

Η ΜΠΑΜ FC βάζει το Υπεύθυνο Παιχνίδι στη σέντρα

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ