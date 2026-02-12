Απεργία στη Lufthansa: Σχεδόν 800 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω κινητοποιήσεων πιλότων και αεροσυνοδών

Εκατοντάδες πτήσεις της Lufthansa ακυρώθηκαν την Πέμπτη, καθώς πιλότοι και αεροσυνοδοί προχώρησαν σε απεργία, επηρεάζοντας περίπου 100.000 επιβάτες και διαταράσσοντας τα ταξιδιωτικά σχέδια σε ολόκληρη τη Γερμανία. Η αεροπορική εταιρεία, η μεγαλύτερη της χώρας, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προκλήσεις στον περιορισμό των δαπανών του βασικού της brand.

Σε ανακοίνωσή της, η Lufthansa ανέφερε ότι σχεδόν 800 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ προσδοκά ότι το πρόγραμμα θα επανέλθει σε κανονικότητα την Παρασκευή, όπως μετέδωσε το Reuters. Παράλληλα, η γερμανική ένωση αεροδρομίων ADV εκτίμησε ότι περισσότερες από 460 πτήσεις επηρεάστηκαν, με περίπου 70.000 επιβάτες να ταλαιπωρούνται.

Στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του Μονάχου, τους κύριους κόμβους της Lufthansa, οι πίνακες αναχωρήσεων εμφάνιζαν πλήρως ακυρωμένες τις περισσότερες πτήσεις της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων διηπειρωτικών δρομολογίων. Η εταιρεία επιχείρησε να επανακλείσει τους επιβάτες σε άλλες αεροπορικές εταιρείες του ομίλου ή συνεργαζόμενες εταιρείες, ενώ προγραμματίζει πλήρη επαναφορά στο κανονικό πρόγραμμα την Παρασκευή.

Η απεργία οργανώθηκε από το συνδικάτο πιλότων VC και το συνδικάτο αεροσυνοδών UFO, και πραγματοποιείται εν μέσω του κινηματογραφικού φεστιβάλ Berlinale στο Βερολίνο και λίγο πριν από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, που ξεκινά την Παρασκευή.

Η διαμάχη αφορά κυρίως τις συντάξεις των πιλότων και του τμήματος cargo. Το συνδικάτο των πιλότων είχε ήδη εκφράσει πρόθεση για απεργία πέρυσι, προκειμένου να ασκήσει πίεση για καλύτερα συνταξιοδοτικά οφέλη. Οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν υπήρξαν αποσπασματικές και χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η Lufthansa έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Ταυτόχρονα, το συνδικάτο UFO κάλεσε σε απεργία τα μέλη του στη θυγατρική CityLine λόγω του προγραμματισμένου τερματισμού των πτητικών της δραστηριοτήτων και της «συνεχιζόμενης άρνησης του εργοδότη να διαπραγματευτεί συλλογικό κοινωνικό σχέδιο». Ο εκπρόσωπος του UFO, Χάρι Γιέγκερ, υπογράμμισε ότι η ταυτόχρονη κινητοποίηση των πιλότων είναι «συμπτωματική αλλά ευπρόσδεκτη» και πρόσθεσε: «Θέλουμε να ενοχλήσουμε τη διοίκηση, όχι τους επιβάτες».