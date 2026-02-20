ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,6% του τζίρου στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

Ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία κατέγραψε σημαντική άνοδο στο κλείσιμο του 2025, ενώ για ολόκληρο το έτος παρέμεινε σχεδόν σταθερός με οριακή αύξηση 0,3%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (που περιλαμβάνει τόσο την εγχώρια όσο και την εξωτερική αγορά) για τον Δεκέμβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 5,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, έναντι αύξησης 4,6% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη σύγκριση του 2024 με το 2023.

Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης του Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε άνοδο 9,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,8% που είχε σημειωθεί στη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

