Μυλωνάς (Εθνική): Οι διανομές θα φτάσουν το €1 δισ. - Θέμα χρόνου συμφωνία στο Bancassurance

Ο CEO της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, ανακοίνωσε στη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2025, ότι αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για συμφωνία στο Bancassurance.

Aπαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δυνητικές εξαγορές και συγχωνεύσεις ο κ. Μυλωνάς σημείωσε πως δεν μπορεί να μιλήσει σε αυτή τη φάση για το πως θα κατανείμει τα κεφάλαια της τράπεζας μεταξύ διανομών αλλά και εξαγορών. Αναλόγως του αν θα βρεθεί κάποια εξαγορά, που να δίνει αξία στην τράπεζα αυτό θα κριθεί.

Προς το παρόν η τράπεζα θα επενδύσει κεφάλαια στην τεχνολογία αλλά και στον κόσμο της, σημείωσε.

Διανομές

Σχετικά με τη στρατηγική για τους μετόχους, ο κ. Μυλωνάς είπε πως η αύξηση των χρηματικών διανομών στο μέλλον, αποτελεί κεντρικό στόχο,

Είπε μάλιστα πως θα αξιοποιηθούν τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buybacks) ως πρόσθετο εργαλείο ανταμοιβής των μετόχων, επεσήμανε η διοίκηση στην παρουσίαση.

Συνολικά οι διανομές της Εθνικής (μετρητά και επαναγορά μετοχών) για τα κέρδη του 2025 θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ, καθώς θα προκύψουν πρόσθετες διανομές κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ μέσω Buy Back.

Προβλέψεις

Η Εθνική Τράπεζα αναμένει υποχώρηση εσόδων από τόκους το 2026 λόγω πτώσης του Euribor, με ευαισθησία 35 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2026–2028, όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση δανείων άνω των 10 δισ. ευρώ και μείωση του δείκτη NPE κάτω από 2%.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Νωρίτερα η ΕΤΕ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ για το 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,3% σε ετήσια βάση το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, απορροφώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Παθητικού μας. Το Δ’ τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αποκλιμάκωσης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+1% σε τριμηνιαία βάση), καθιστώντας την πιστωτική επέκταση βασικό μοχλό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε επίπεδο έτους (+10% ετησίως), με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεών μας σε (i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και (ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά οφέλη στην παραγωγικότητα, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την προστασία μας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 34,1% το 2025, παρά την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 40 μ.β. το 2025, εντός του στόχου που είχαμε θέσει για το έτος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας για σταδιακή ομαλοποίηση χωρίς διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και των ποσοστών κάλυψης από προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων.

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 15,5%, πριν την αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1, υπερβαίνοντας τον στόχο >15% που είχαμε θέσει για το έτος.