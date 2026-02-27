ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μυλωνάς (Εθνική): Οι διανομές θα φτάσουν το €1 δισ. - Θέμα χρόνου συμφωνία στο Bancassurance
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:12 - 27 Φεβ 2026

Μυλωνάς (Εθνική): Οι διανομές θα φτάσουν το €1 δισ. - Θέμα χρόνου συμφωνία στο Bancassurance

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο CEO της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, ανακοίνωσε στη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας για το 2025, ότι αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις για συμφωνία στο Bancassurance.

Aπαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δυνητικές εξαγορές και συγχωνεύσεις ο κ. Μυλωνάς σημείωσε πως δεν μπορεί να μιλήσει σε αυτή τη φάση για το πως θα κατανείμει τα κεφάλαια της τράπεζας μεταξύ διανομών αλλά και εξαγορών. Αναλόγως του αν θα βρεθεί κάποια εξαγορά, που να δίνει αξία στην τράπεζα αυτό θα κριθεί.

Προς το παρόν η τράπεζα θα επενδύσει κεφάλαια στην τεχνολογία αλλά και στον κόσμο της, σημείωσε.

Διανομές

Σχετικά με τη στρατηγική για τους μετόχους, ο κ. Μυλωνάς είπε πως η αύξηση των χρηματικών διανομών στο μέλλον, αποτελεί κεντρικό στόχο,

Είπε μάλιστα πως θα αξιοποιηθούν τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buybacks) ως πρόσθετο εργαλείο ανταμοιβής των μετόχων, επεσήμανε η διοίκηση στην παρουσίαση.

Συνολικά οι διανομές της Εθνικής (μετρητά και επαναγορά μετοχών) για τα κέρδη του 2025 θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ, καθώς θα προκύψουν πρόσθετες διανομές κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ μέσω Buy Back.

Προβλέψεις

Η Εθνική Τράπεζα αναμένει υποχώρηση εσόδων από τόκους το 2026 λόγω πτώσης του Euribor, με ευαισθησία 35 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2026–2028, όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση δανείων άνω των 10 δισ. ευρώ και μείωση του δείκτη NPE κάτω από 2%.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Νωρίτερα η ΕΤΕ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ για το 2025.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,3% σε ετήσια βάση το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, απορροφώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Παθητικού μας. Το Δ’ τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αποκλιμάκωσης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+1% σε τριμηνιαία βάση), καθιστώντας την πιστωτική επέκταση βασικό μοχλό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε επίπεδο έτους (+10% ετησίως), με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεών μας σε (i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και (ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά οφέλη στην παραγωγικότητα, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την προστασία μας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενος σε 34,1% το 2025, παρά την ομαλοποίηση των επιτοκίων.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 40 μ.β. το 2025, εντός του στόχου που είχαμε θέσει για το έτος, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας για σταδιακή ομαλοποίηση χωρίς διακυμάνσεις, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών τάσεων στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου και των ποσοστών κάλυψης από προβλέψεις που βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς σε όλα τα Στάδια δανείων.

Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε σε 15,5%, πριν την αναπροσαρμογή επί του υπερβάλλοντος κεφαλαίου CET1, υπερβαίνοντας τον στόχο >15% που είχαμε θέσει για το έτος.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 13:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ασλανίδης: Συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το βίντεο της Καρυστιανού
Ειδήσεις

Ασλανίδης: Συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το βίντεο της Καρυστιανού

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Γραφειοκρατικά εμπόδια στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Πολιτική

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Γραφειοκρατικά εμπόδια στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Alpha Bank: Η Ελλάδα «χτίζει» πλεονάσματα ενώ η Ευρώπη καταγράφει ελλείμματα
Οικονομία

Alpha Bank: Η Ελλάδα «χτίζει» πλεονάσματα ενώ η Ευρώπη καταγράφει ελλείμματα

Premia Properties: Αύξηση επενδύσεων κατά 39% και εσόδων κατά 68% το 2025
Επιχειρήσεις

Premia Properties: Αύξηση επενδύσεων κατά 39% και εσόδων κατά 68% το 2025

Εθνική: Καθαρά κέρδη €1,3 δισ. - Διανομή του 60% των κερδών
Ανακοινώσεις

Εθνική: Καθαρά κέρδη €1,3 δισ. - Διανομή του 60% των κερδών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000
Ειδήσεις

Κάτω Τιθορέα: Κινηματογραφική ληστεία σε κατάστημα τράπεζας με λεία €200.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
04/06/2026 - 13:47

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και τις ευρύτερες ελπίδες αποκλιμάκωσης στο Ιράν

Ειδήσεις
04/06/2026 - 13:41

ΟΗΕ: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας η Γερμανία – Αυστρία και Πορτογαλία κέρδισαν τις ευρωπαϊκές έδρες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:25

Κλάδοι ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη data centers στην Ευρώπη

Πολιτική
04/06/2026 - 13:24

Χρηστίδης: Χρειαζόμαστε Fact checking στην πολιτική και τέλος στα τρολς του διαδικτύου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 13:24

ΔΕΗ: Deal για ενίσχυση των ΑΠΕ - Αποκτά αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα από τη Motor Oil

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 13:20

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις νέες επιβαρύνσεις στις ταχυμεταφορές

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 13:17

Alpha Trust - Ανδρομέδα: Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών λόγω επανεπένδυσης του μερίσματος

Τεχνολογία
04/06/2026 - 13:09

Αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις πλατφόρμες επικοινωνίας

Ακίνητα
04/06/2026 - 13:08

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:55

Η ελίτ της Ρωσίας... απομακρύνεται από τον πόλεμο, ο Πούτιν δεν φαίνεται να νοιάζεται

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:53

Μπρατάκος: Μεγάλο εθνικό στοίχημα η παραγωγική αναβάθμιση της χώρας

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:49

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου - Ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης στο σημείο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:56

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

Τεχνολογία
04/06/2026 - 12:39

ESET: Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με το ΝΑΤΟ, μαζί με άλλες κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Νομίσματα
04/06/2026 - 12:32

Οι «σιδερένιοι» κάτοχοι Bitcoin λυγίζουν: Σήμα ότι η αγορά πλησιάζει στον πάτο;

Ειδήσεις
04/06/2026 - 12:31

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04/06/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +13,7% ο κύκλος εργασιών στον κλάδο του αυτοκινήτου το Μάρτιο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:22

Παπακωνσταντίνου (Ideal): 24-26 Ιουνίου η εισαγωγή των Attica στο Χρηματιστήριο – «Σκανάρεται» η επόμενη εξαγορά

Οικονομία
04/06/2026 - 12:15

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,7% ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οικονομία
04/06/2026 - 12:13

ΕΛΣΤΑΤ: Ισχυρή ανάκαμψη στο χονδρικό εμπόριο τον Μάρτιο μετά τις απώλειες του διμήνου

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 12:13

Συνεργασία EY Ελλάδος και ΠΜΣ στη «Διοίκηση Έργων» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πολιτική
04/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Τραμπ σε συνεργάτες του: Όχι σε ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, εκτός αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 11:55

Στουμπ: Η ΕΕ να φτάσει τα 40 μέλη – Να εξεταστεί ένταξη Τουρκίας και Καναδά

Ακίνητα
04/06/2026 - 11:50

«Ανακαινίζω»: Επιδότηση έως €36.000 για κλειστές κατοικίες - Θέμα ημερών η λειτουργία της πλατφόρμας

Χρηματιστήρια
04/06/2026 - 11:35

Ήπια άνοδος στις Ευρωαγορές παρά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Ιράν - Απώλειες στην Ασία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 11:35

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:26

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας Ελλάδας – Νοτίου Αφρικής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
04/06/2026 - 11:16

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 11:13

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ