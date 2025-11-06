ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς της ΜΕΤΚΑ η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:18 - 06 Νοε 2025

Στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς της ΜΕΤΚΑ η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η ΜΕΤΚΑ έχει μια μακρά και δυναμική ιστορία, που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα», τόνισε ο κ. Ευάγγελος Χρυσάφης, πρόεδρος ΔΣ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και αντιπρόεδρος της METLEN, υπογραμμίζοντας πως «αν και τα τελευταία 2,5-3 χρόνια η παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα είναι πιο έντονη, η δραστηριότητά της στο εξωτερικό μετρά πάνω από 25-30 χρόνια επιτυχημένων έργων και σημαντικών συνεργασιών».

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα», η ΜΕΤΚΑ αναπτύχθηκε σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, με ιδιωτικά κριτήρια και αυστηρές προδιαγραφές.

«Αυτό μας έκανε πιο δυνατούς, μας έμαθε να επιχειρούμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΜΕΤΚΑ βρισκόταν σταθερά μέσα στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου».

Σε σχέση με τη διαφορά δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ξεκαθάρισε ότι: «τα ιδιωτικά έργα έχουν άλλη λογική και οργάνωση. Ευνοούν την επιχειρηματικότητα, προϋποθέτουν ανάληψη ρίσκου. Αυτή την κουλτούρα φέραμε εμείς από το εξωτερικό: την κουλτούρα της ελεύθερης και υγιούς επιχειρηματικότητας. Είναι μέρος του DNA μας στη ΜΕΤLEN και αυτό μας επιτρέπει να φέρνουμε εις πέρας έργα εντός χρόνου και κόστους».

Στη συζήτηση με τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου και θέμα «Πώς η ανάπτυξη περνάει μέσα από τις υποδομές», ο κ. Χρυσάφης υπογράμμισε ότι: «στη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, δεν κοιτάμε το ανεκτέλεστο. Μας ενδιαφέρει το εκτελεσμένο. H έλλειψη του προσωπικού δυσχεραίνει την εκτέλεση των έργων. Επίσης, όταν ένα έργο εκτελείται για παράδειγμα 5-10 χρόνια αργότερα είναι πιθανόν να μη χρειάζεται πλέον».

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σχολίασε με νόημα ότι: «στην Ευρώπη, παρά τα όσα λέγονται, δεν υπάρχει πραγματική έννοια του accountability· οι θεσμοί συχνά λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό λογοδοτικό μηχανισμό προς τους πολίτες».

Τέλος, σχετικά με τα επόμενα βήματα της ΜΕΤΚΑ, αποκάλυψε ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο βρίσκεται στους μεσοπρόθεσμους σχεδιασμούς της: «δεν είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα. Προσβλέπουμε πρώτα στην περαιτέρω ανάπτυξη. Όταν έρθει η ώρα, πιθανότατα στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, θα κάνουμε και αυτό το βήμα».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 11:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη
Οικονομία

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Επιμένει η μεταβλητότητα στις αγορές – Ξεχωρίζει η δυναμική της Metlen στο ΧΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Εγκρίθηκε η επένδυση γαλλίου – Νέα εποχή για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

Οικονομία
19/05/2026 - 11:01

Παπαθανάσης: Πάνω από €5 δισ. σε νέα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
19/05/2026 - 10:58

Κατρίνης: Πατριωτική ευθύνη είναι να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ