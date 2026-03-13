ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
14:16 - 13 Μαρ 2026

Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον καταλυτικό ρόλο του Ομίλου AKTOR στον μετασχηματισμό των υποδομών της Κρήτης υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, στο συνέδριο “Greece Talks”του travel.grπου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Χτίζοντας το αύριο της Κρήτης: Υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη», στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Δήμας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Παύλος Γερουλάνοςκαι εκπρόσωποι της αγοράς, ο κ. Αρανίτης τοποθετήθηκε για την εξέλιξη των έργων που υλοποιεί ο Όμιλος στην Κρήτη και τα οποία θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του νησιού.

Τα 3 έργα του ΒΟΑΚ

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο σύνολο των 3 έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η υλοποίηση του οποίου εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Στο δημόσιο έργο του ΒΟΑΚ (Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος), το οποίο είναι υψηλής δυσκολίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, οι εργασίες επιταχύνθηκαν το τελευταίο εξάμηνο και το μεγαλύτερο του τμήμα, δηλαδή 10 από τα 14 χλμ., θα δοθεί σε κυκλοφορία το καλοκαίρι.

Στο υψηλής πολυπλοκότητας έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη), το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλες γεωτεχνικές και γεωλογικές δυσκολίες, το έργο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, είναι εντός χρονοδιαγράμματος και πολύ σύντομα θα παραδοθεί ένα σημαντικό κομμάτι του σε κυκλοφορία.

Στο έργο παραχώρησης (Χανιά – Ηράκλειο) του ΒΟΑΚ, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR εισήλθε πρόσφατα τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία και την παραχώρηση, ωριμάζουν οι μελέτες εφαρμογής και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες στις παρακάμψεις του αυτοκινητόδρομου. Ο κ. Αρανίτης σημείωσε ότι είναι ευχής έργον που συμμετέχουν στον ΒΟΑΚ οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Ελλάδας, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο έργο και συμπλήρωσε ότι θα πρέπει όλα τα μέρη να ενσκήψουν στα θέματα των απαλλοτριώσεων και της αρχαιολογίας ώστε να αντιμετωπιστούν από την αρχή.

Βελτιώσεις και χρονοδιάγραμμα

Ο κ. Αρανίτης συμπλήρωσε ότι θα απαιτηθούν σημαντικές βελτιώσεις στη χάραξη του έργου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και υπογράμμισε ότι σύντομα θα παρουσιαστούν στο υπουργείο Υποδομών, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο, οι υπό εκπόνηση μελέτες του έργου. Ο κ. Αρανίτης σχολίασε ότι οι προτεινόμενες αυτές βελτιώσεις όχι μόνο δεν θα έχουν επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά πιθανότατα θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Και παρατήρησε ότι η εταιρεία έχει μετακινήσει πόρους από άλλα μέρη της Ελλάδας, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στην εξεύρεση προσωπικού όσο και λόγω της αύξησης των τιμών των κατασκευαστικών υλικών.

Οι φοιτητικές εστίες

ΟΔιευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣσημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών Κρήτης, που υλοποιείται σε άριστη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συγκεκριμένα, στο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχουν ξεκινήσει οι αδειοδοτήσεις ώστε να στηθούν τα εργοτάξια που θα «τρέξουν» το έργο. Συνολικά, θα διαμορφωθούν εστίες δυναμικότητας 3.000 κλινών, που θα προσφέρουν έναν πολλαπλασιαστή στην Κρήτη, καθώς όχι μόνο θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος εύρεσης φοιτητικής στέγης που υπάρχει στο νησί, αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να προσελκύσει ξένους επιστήμονες ώστε να αναπτύξει επιστημονικά προγράμματα που θα δώσουν υπεραξία στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα.

Η τριπλή εργολαβία στο Λασίθι

Παράλληλα, ο κ. Αρανίτης ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες εφαρμογής για το πολύ σημαντικό τριπλό έργο του Ταμιευτήρα Μπραμιανών, των Αντιπλημμυρικών Έργων Γρα Λυγιάς και του Φράγματος Μύρτου, στο Λασίθι, το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει το υδραυλικό σύστημα της Κρήτης, συμβάλλοντας στην επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας του νησιού. Και σχολίασε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του νερού της Κρήτης σε ολιστική βάση, ώστε να μην πάει χαμένη ούτε μία σταγόνα νερού, σχεδιάζοντας έργα που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, με στόχο να δοθεί οριστικά λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με 100% στα δικαιώματα ψήφου της Ακρίτας η Κύκλος Συμμετοχών
Ανακοινώσεις

Με 100% στα δικαιώματα ψήφου της Ακρίτας η Κύκλος Συμμετοχών

Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Βοτρίν
Πολιτική

Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Βοτρίν

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Κουπιάνσκ
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο Κουπιάνσκ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή
Ανακοινώσεις

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ
Επιχειρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
Επιχειρήσεις

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:03

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Πολιτική
18/06/2026 - 13:57

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην οικονομική προσιτότητα είναι περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα 

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:51

Η Γερμανία αποφεύγει την ύφεση, αλλά πληρώνει ακριβά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ