Ελλάδα και Γαλλία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Βοτρίν

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα (13/3) εκτενή τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν. Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών διαβουλεύσεων των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε, επίσης, τα συλλυπητήριά του προς τη Γαλλίδα ομόλογό του για την απώλεια Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αξιολόγησαν την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της ναυτικής συνεργασίας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.