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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:35 - 15 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε σήμερα (15/6) στη δημοσιότητα την εξέλιξη του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2026.       

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Α΄ τρίμηνο 2026, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 16,5% έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε μείωση 44,6% έναντι μείωσης 51,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2025 με το Δ΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,8%.

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Το γράφημα που ακολουθεί εμφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

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