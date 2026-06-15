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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026
Οικονομία
12:22 - 15 Ιουν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας1 , εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2026

Ειδικότερα:

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2026, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 6,4% έναντι αύξησης 5,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2025 προς το Α΄ τρίμηνο του 2024.

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2026, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 6,7% έναντι αύξησης 6,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α’ τριμήνου έτους 2025 προς το Α΄ τρίμηνο του 2024.

▪ Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Α΄ τριμήνου 2026, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσιάζει αύξηση 6,4% έναντι αύξησης 5,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Α΄ τριμήνου 2025 προς το Α΄ τρίμηνο 2024.

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2008 - Α΄ τρίμηνο 2026 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργάσιμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Α΄ τρίμηνο των ετών 2008 - 2026.

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες Ανακοινώσεις.

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Πίνακας 1: Εξέλιξη Δείκτη Μισθολογικού Κόστους στους κλάδους Β έως Σ της ΣΤΑΚΟΔ 08/NACE Αναθ. 2

Ι. Χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων ημερών2

ΙΙ. Με εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων ημερών

ΙΙΙ. Με διόρθωση εργάσιμων ημερών και χωρίς εποχική διόρθωση

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