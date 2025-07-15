Η Entersoft–SOFTONE ανάμεσα στους Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2025

Η Entersoft–SOFTONE απέσπασε την πρώτη διάκριση μετά την πρόσφατη ενοποίηση των δύο κορυφαίων εταιρειών, στην κατηγορία “Greek Business Champions”, στο πλαίσιο της 10ης απονομής των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου.

Στη φετινή τελετή, αναδείχθηκαν ως “Greek Business Champions” οι επιχειρήσεις με τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις της τελευταίας διετίας, βάσει των επίσημα δημοσιευμένων οικονομικών τους στοιχείων. Η Entersoft–SOFTONE ξεχώρισε για την αύξηση κατά 31% στον κύκλο εργασιών το 2023, που ανήλθε σε €86 εκατ., καθώς και για την ενίσχυση των κερδών προ φόρων κατά 149%, αγγίζοντας τα €14,5 εκατ.

Ο κ. Πάνος Κωστάκος, Head of Marketing Entersoft – SOFTONE, ανέφερε σχετικά: «Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεπή αναπτυξιακή μας πορεία και αντικατοπτρίζει τη δυναμική που αναδύεται από τη στρατηγική σύμπραξη δύο κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Ως Εθνικός Πρωταθλητής του επιχειρηματικού λογισμικού στην ελληνική αγορά, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην καινοτομία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ελληνικής επιχειρηματικότητας».

Με περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και ενεργή παρουσία σε τέσσερις χώρες, η Entersoft–SOFTONE εξυπηρετεί πάνω από 90.000 επιχειρήσεις ενώ διασυνδέει περισσότερες από 650.000 επιχειρήσεις μέσω των συστημάτων της, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική τους ετοιμότητα.