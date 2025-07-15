Πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture για 35 νέους επιστήμονες

O AKTOR Όμιλος Εταιρειών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιλογή των υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία, μέσα από το πρόγραμμα AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που έρχεται να προσφέρει σε νέους Έλληνες επιστήμονες, ευκαιρίες πρόσβασης σε κορυφαία πανεπιστήμια και να δημιουργήσει το φυτώριο στελεχών του Ομίλου AKTOR, προσφέροντας ελκυστική απασχόληση και επιβραβεύοντας την αριστεία.

Η ποιότητα των αιτούντων για αυτήν την πρώτη, πιλοτικού χαρακτήρα, έναρξη του προγράμματος ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες του Ομίλου AKTOR. Συνολικά, επελέγησαν 35 υπότροφοι, που θα σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας και, στη συνέχεια, θα εργαστούν στον Όμιλο AKTOR. Ο Όμιλος προάγει την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στο πρόγραμμα, με τις γυναίκες να αποτελούν περίπου το 40% των υποτρόφων.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή των υποτρόφων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Το πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, μας προκαλεί ενθουσιασμό διότι συνδυάζει πολλαπλούς στόχους, όπως η στήριξη της νέας γενιάς, η ενθάρρυνση της αριστείας, η μεταφορά τεχνογνωσίας στον κλάδο μας και η δημιουργία του φυτωρίου στελεχών του Ομίλου AKTOR. Εργαζόμαστε σκληρά για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που θα προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στους ανθρώπους μας και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του Ομίλου AKTOR όσο και της οικονομίας της Ελλάδας συνολικά».

Mε μέσο όρο ηλικίας τα 24 έτη, οι υπότροφοι στην συντριπτική τους πλειονότητα θα σπουδάσουν σε πανεπιστήμια διεθνούς εμβέλειας του εξωτερικού όπως ΜΙΤ, Columbia, Imperial College London, LSE, Berkeley, Delft, Cornell και Πανεπιστήμιο της Ουψάλας. Οι υπότροφοι που θα σπουδάσουν στην Ελλάδα, επέλεξαν διακεκριμένα Ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και τα βασικότερα πεδία σπουδών τους θα είναι σε τομείς αιχμής, όπως Engineering, Energy, Business & Finance και IT & Artificial Intelligence.

Η επιλογή των υποτρόφων βασίστηκε σε κριτήρια όπως η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και η εξειδίκευση σε κρίσιμα πεδία. Η συνολική ετήσια δαπάνη του προγράμματος, η οποία θα καλύψει το σύνολο των διδάκτρων πλήρους φοίτησης, θα προσεγγίσει τα €1,4 εκατ.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου AKTOR στηρίζει νέους που επιδιώκουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε πεδία, όπως Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management, προσφέροντάς τους, στη συνέχεια, εγγυημένη θέση εργασίας στον Όμιλο για τουλάχιστον πέντε έτη και ενισχύοντας έτσι την εξέλιξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.