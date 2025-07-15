ΕΕ: Ενισχύει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στην Αρμενία με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέο πακέτο χρηματοδότησης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην Αρμενία, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή της στην ελευθερία του Τύπου και τις δημοκρατικές αξίες στη χώρα.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Ερεβάν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών.

Η χρηματοδότηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας ΕΕ–Αρμενίας, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές πιέσεις στην περιοχή παραμένουν έντονες.