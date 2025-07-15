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ΟΛΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ – Τα ονόματα
Ναυτιλία
11:59 - 15 Ιουλ 2025

ΟΛΠ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ – Τα ονόματα

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. Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό θητείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και της από 10.06.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου 2025, που βασίστηκε στην από 29.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως ακολούθως:    

1) LIN Ji, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) SU Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4) LI Jin, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) ZHANG Xueyan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) ZHOU Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 08.07.2025, για τον εκ νέου ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δύο ετών, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφάσισε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας:

1) κ. ZHOU Zhonghui, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ

3) κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 08.07.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό ως Μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας των:

1) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) κ. ZHU Changyu, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) κα. ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 08.07.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

4. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αποδοχών της Εταιρείας των:

1) κ. LIN Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) κ. ΠΟΛΙΤΗ Δημήτριο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) κα. ΖΑΡΑΚΕΛΗ Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία είναι διετής, δηλαδή έως τις 08.07.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 12:05
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