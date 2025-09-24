Η Space Hellas στην Εθνική Αποστολή της Ελλάδας στη «GITEX GLOBAL 2025»

Η Space Hellas συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αποστολή της Ελλάδας στη «GITEX GLOBAL 2025», τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τεχνολογίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα θα συμμετάσχει με Εθνικό Περίπτερο, μια πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ με την υποστήριξη της Enterprise Greece, και η Space Hellas συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Space Hellas θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας ψηφιακής ατζέντας. Οι καινοτόμες λύσεις Internet of Things (IoT) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων μοντέλων λειτουργίας.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Space Hellas προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες και προϊόντα, που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά, συνδυάζοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Οι λύσεις της ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών και δεδομένων, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Εστιάζουν στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία των οργανισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις λύσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος, μέσω της θυγατρικής SenseOne Technologies. Με τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, η Space Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο μέλλον.