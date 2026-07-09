ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09:03 - 09 Ιουλ 2026

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΗCloud Office, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων cloud, ανακοινώνει την επίσημη επέκτασή της στην Κύπρο. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη είσοδό της στην ελληνική αγορά στα τέλη του 2024, που έχει ως αποτέλεσμα έκτοτε, τετραπλάσια ανάπτυξη των εργασιών της σε ετήσια βάση, η δημιουργία ενός νέου γραφείου στην Κύπρο αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης της Εταιρείας.

Μετά την κίνηση αυτή, ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, CountryHead της CloudOffice Ελλάδος, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη και για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Κύπρο. Παράλληλα, ο Γιώργος Σιέλης αναλαμβάνει τη θέση του PrincipalCustomerEngineer και MarketLead για την κυπριακή αγορά.

Η CloudOffice εισέρχεται στην κυπριακή αγορά, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε εξειδικευμένους κλάδους, καθώς εξυπηρετεί ήδη περισσότερους από 800 πελάτες στην περιοχή EMEA. Η Εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού βασικών τομέων της κυπριακής οικονομίας, όπως η ανάπτυξη λογισμικού (SoftwareDevelopment), το iGaming, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, το λιανεμπόριο, καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι εκδόσεις.

Όπως δήλωσε σχετικά ο IvoZimbilev, CEO και συνιδρυτής της CloudOffice«Η επέκτασή μας στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μεταφέρουμε τεχνογνωσία παγκόσμιου επιπέδου στις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παλαιών τεχνολογικών συστημάτων και να εισέλθουν με αυτοπεποίθηση στην εποχή του AgenticAI».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Καλογεράκης, CountryHead της CloudOffice για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η εμπειρία από το γραφείο μας στην Αθήνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής αναζητούν ουσιαστική τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου και όχι απλώς βασικές υπηρεσίες πληροφορικής. Με την επέκτασή μας στην Κύπρο και με τον Γιώργο Σιέλη να ηγείται της τοπικής τεχνικής ομάδας, δημιουργούμε έναν ισχυρό τεχνολογικό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις της περιοχής στον σχεδιασμό ασφαλών, ανθεκτικών και multi-cloud υποδομών που λειτουργούν ως πραγματικοί μοχλοί ανάπτυξης για τις δραστηριότητές τους».

Η επέκταση της CloudOffice πραγματοποιείται λίγο μετά από μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς πρόσφατα ανακηρύχθηκε «GoogleCloudPartneroftheYear 2026» για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE).

Παράλληλα, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της να λειτουργεί ως ένας multi-cloud συνεργάτης, η CloudOffice απέκτησε και επίσημα τις διακρίσεις «AWSAdvancedServicesTierPartner[1]» και «AWSSolutionProviderProgram (SPP) Partner[2]».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal
Ναυτιλία

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα
Ειδήσεις

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31
Ειδήσεις

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:04

Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Διασωληνωμένος ο ιδιοκτήτης και πέντε ακόμη τραυματίες

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 09:35

Χρηματιστήριο: Επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2440 μονάδων - Οι άμυνες της ελληνικής αγοράς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09/07/2026 - 09:20

Ελληνικό: Τα επόμενα ορόσημα για κατοικίες, malls και αθλητικό πάρκο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/07/2026 - 09:03

H Cloud Office επεκτείνεται στην Κύπρο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 09:02

Πανικός στο Σισμανόγλειο μετά από φωτιά σε δωμάτιο – Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 08:50

SKAG & Henkel: Δύο κορυφαίοι του κλάδου ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνική αγορά χαρτοσχολικών

Ναυτιλία
09/07/2026 - 08:46

YKNOT INVEST: Έσοδα περίπου $1,44 εκατ. από συμφωνία μεταφοράς φορτίου με την ArcelorMittal

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 08:37

Σχεδόν οι μισοί ενήλικοι παίζουν τυχερά παιχνίδια – Στο 10,6% η διείσδυση της παράνομης αγοράς

Φορολογία
09/07/2026 - 08:32

Φορολογικές δηλώσεις: Κερδίζει έδαφος το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης

Οικονομία
09/07/2026 - 08:26

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

Φορολογία
09/07/2026 - 08:06

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:24

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «έληξε»

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 23:09

Wall Street: «Κόκκινος συναγερμός» μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν – Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Ειδήσεις
08/07/2026 - 23:00

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα

Πολιτική
08/07/2026 - 23:00

Ανδρουλάκης: «Επτά παρεμβάσεις» για restart στις μικρομεσαίες – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Υγεία
08/07/2026 - 22:30

Μειώθηκε κατά 54% η τεστοστερόνη στους άνδρες – Οι αιτίες

Πολιτική
08/07/2026 - 22:00

Με την παρουσία Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Magazino
08/07/2026 - 21:30

Γιατί τα παιδιά εμπιστεύονται το ανθρώπινο βλέμμα αλλά όχι των ρομπότ

Πολιτική
08/07/2026 - 21:25

Βολές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Λάθος το μπλόκο στα F-35 – Δικαίωμα της Τουρκίας η απόκτησή τους

Πολιτική
08/07/2026 - 21:17

Η επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά: Τα F-35, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 21:00

Τραμπ: «Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ με το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Πολιτική
08/07/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Οι 7 παρεμβάσεις «ανάσα» για την ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση

Πολιτική
08/07/2026 - 20:36

Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Πολιτική
08/07/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις

Ειδήσεις
08/07/2026 - 20:15

Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 20:00

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 19:45

Blue Origin: Άνοιγμα Μπέζος σε επενδυτές για άντληση $10 δισ. και αποτίμηση $130 δισ.

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 19:29

Jumbo: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Capital Group Companies

Πολιτική
08/07/2026 - 19:11

Κατρίνης: Η πολιτική των «ήρεμων νερών» του κ. Μητσοτάκη ναυάγησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 19:01

Ευρωαγορές: «Βουτιά» στα κόκκινα μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ