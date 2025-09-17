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Expert Hellas: 11 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
13:51 - 17 Σεπ 2025

Expert Hellas: 11 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Expert Hellas γιορτάζει φέτος 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας μια πορεία σταθερής ανάπτυξης, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς στον τομέα του λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Από την ίδρυσή της το 2014 που η εταιρεία διέθετε 14 καταστήματα, μέχρι και σήμερα που αριθμεί 44 φυσικά σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, η Expert Hellas, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό και αξιόπιστο παίκτη στην ελληνική αγορά, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Με συνεργασία που περιλαμβάνει 70 Έλληνες προμηθευτές και περισσότερες από 70.000 συσκευές να έχουν διακινηθεί μέσω της Κεντρικής Αποθήκης και κύκλο εργασιών άνω των 36,5 εκατ. ευρώ (προ Φ.Π.Α), η Expert Hellas αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη διαρκή εξέλιξη του δικτύου της, ακόμη και σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Expert κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο, επίσης αυξημένο, διάστημα του 2024, συνεχίζοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των εξαιρετικών αποτελεσμάτων του 2024, όπου η εταιρεία σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών ύψους 19 εκατ. ευρώ, αυξημένου κατά 8% σε σχέση με το 2023. Με αυτά τα δεδομένα, η Expert Hellas συνεχίζει να καταγράφει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και οδεύει με σταθερά βήματα προς την υπέρβαση των 40 εκατ. ευρώ σε τζίρο εντός του 2025.

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία προγραμματίζει να εντείνει την επένδυσή της στην ανάπτυξη του δικτύου φυσικών καταστημάτων, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα υποστηρίξουν τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η εταιρεία επενδύει δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες σε όλες τις λειτουργίες της, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατών και προωθώντας μια ολοκληρωμένη omnichannel στρατηγική, που συνδέει αρμονικά το φυσικό κατάστημα με το e-commerce, ενώ προχωρά και ο εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της εταιρείας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα επεκτείνεται πλέον σε νέες κατηγορίες προϊόντων και τουριστικές αγορές, συνοδευόμενο από ολοκληρωμένες υπηρεσίες after sales, συντήρησης και επισκευής.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Expert Hellas πρώτη στον κλάδο, αναπτύσσει ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο που ενσωματώνει δυναμικές τιμές που θα προσαρμόζονται αυτόματα σε συνάρτηση με τις αλλαγές στο ERP. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης βίντεο για πιο διαδραστική παρουσίαση, την προσθήκη επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα.

Με την κοινωνική υπευθυνότητα να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής φιλοσοφίας της Expert Hellas, η εταιρεία ενισχύει διαρκώς το κοινωνικό της αποτύπωμα. Μέσα από δωρεές σε σχολεία, έμπρακτη υποστήριξη συλλόγων, αλλά και δράσεις αλληλεγγύης όπως η συνεισφορά της στο Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης και το Μake a Wish, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για στήριξη της κοινωνίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη βιώσιμη ανάπτυξη, με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών να αποτελεί βασικό άξονα της περιβαλλοντικής στρατηγικής. Παράλληλα, προωθεί ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., εφαρμόζοντας πράσινες πρακτικές και ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη κατανάλωση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Με σταθερές αξίες και στρατηγική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής, η Expert Hellas απέδειξε μέσα σε 11 χρόνια ότι μπορεί να συνδυάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη με την καινοτομία, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη προοπτική. Κοιτώντας μπροστά, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους, στην τεχνολογία και στο περιβάλλον, με στόχο να παραμείνει ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης του Έλληνα καταναλωτή.

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