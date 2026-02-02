ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Info Quest Technologies επίσημος διανομέας της Vertiv σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα
Επιχειρήσεις
12:41 - 02 Φεβ 2026

Η Info Quest Technologies επίσημος διανομέας της Vertiv σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Info Quest Technologies προχωρά σε νέα στρατηγική συνεργασία με τη Vertiv, διευρύνοντας την παρουσία της σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Ήδη, η αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από παρόχους υπηρεσιών cloud, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά ICT.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Info Quest Technologies ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη Vertiv, έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές εξοπλισμού για data centers και σύγχρονα IT περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διάθεση του πλήρους χαρτοφυλακίου λύσεων της Vertiv σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Πρόκειται για εξοπλισμό που καλύπτει κρίσιμες ανάγκες υποδομών, όπως racks, μονάδες διανομής ισχύος (PDUs), συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λύσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργική συνέχεια εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες απευθύνονται σε data centers, server rooms και επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου η διαθεσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της αγοράς: σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, οι επενδύσεις σε υποδομές data centers στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης καταγράφουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης που κινούνται σε διψήφια ποσοστά, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες cloud, ΑΙ και IoT ενισχύεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις που συνδυάζουν αξιοπιστία και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση αποκτούν αυξημένη εμπορική αξία, τόσο για μεγάλες επιχειρήσεις όσο και για οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Αντώνης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής Value AddedDistribution της Info Quest Technologies, ανέφερε ότι η προσθήκη των λύσεων της Vertiv ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύπτει σύνθετα έργα ICT υποδομών, ιδίως σε κρίσιμες εγκαταστάσεις. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για σύγχρονες και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές.

Από την πλευρά της Vertiv, ο Τάσος Πέππας, Regional Director για τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Κεντρική Ασία, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός των τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας με το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Info Quest Technologies δημιουργεί προϋποθέσεις για διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας και για αμοιβαία ανάπτυξη στις αγορές ευθύνης.

Η Info Quest Technologies, με παρουσία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στην ελληνική αγορά και ως μέλος του Όμιλος Quest, έχει διαμορφώσει ηγετική θέση στη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε τομείς όπως το cloud, το mobility και το AIoT, ενισχύοντας τις πηγές εσόδων της και διαφοροποιώντας το επιχειρηματικό της μοντέλο. Ενδεικτικό της στρατηγικής αυτής είναι και η αναγνώριση που έχει λάβει για τις πρακτικές βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, με διάκριση Silver Award από την ECOVADIS.

Η συνεργασία με τη Vertiv αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Info Quest Technologies στον τομέα των κρίσιμων ICT υποδομών, σε μια συγκυρία όπου η ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων και οργανισμών δημιουργεί νέες ανάγκες και ευκαιρίες. Τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών, στην υποστήριξη σύνθετων έργων data centers και στη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας των λύσεων Vertiv στις αγορές ευθύνης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη εμπορική ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόβλημα το στεγαστικό, αλλά «το τσάμπα πέθανε» κατά τη «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
Πολιτική

Πρόβλημα το στεγαστικό, αλλά «το τσάμπα πέθανε» κατά τη «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό λόγω κατολίσθησης: Κλειστό το τμήμα Άρτα - Αμφιλοχία
Ειδήσεις

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ιονία Οδό λόγω κατολίσθησης: Κλειστό το τμήμα Άρτα - Αμφιλοχία

Eurobank: Στο 5,12% το ποσοστού του The Capital Group Companies
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Στο 5,12% το ποσοστού του The Capital Group Companies

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Info Quest Technologies: Στη θυγατρική της RetailCo, η ανάπτυξη των Xiaomi Stores

Bράβευση για την Info Quest Technologies στα Green Brand Awards
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Bράβευση για την Info Quest Technologies στα Green Brand Awards

Εθνική Τράπεζα: Στρατηγικές συνεργασίες για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα: Στρατηγικές συνεργασίες για την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ

Quest: Αυξήθηκαν κατά 111,9% τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο
Επιχειρήσεις

Quest: Αυξήθηκαν κατά 111,9% τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ