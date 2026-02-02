Η Info Quest Technologies επίσημος διανομέας της Vertiv σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Η Info Quest Technologies προχωρά σε νέα στρατηγική συνεργασία με τη Vertiv, διευρύνοντας την παρουσία της σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Ήδη, η αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστες και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από παρόχους υπηρεσιών cloud, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά ICT.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Info Quest Technologies ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη Vertiv, έναν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές εξοπλισμού για data centers και σύγχρονα IT περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διάθεση του πλήρους χαρτοφυλακίου λύσεων της Vertiv σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Πρόκειται για εξοπλισμό που καλύπτει κρίσιμες ανάγκες υποδομών, όπως racks, μονάδες διανομής ισχύος (PDUs), συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λύσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργική συνέχεια εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες απευθύνονται σε data centers, server rooms και επαγγελματικά περιβάλλοντα όπου η διαθεσιμότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της αγοράς: σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, οι επενδύσεις σε υποδομές data centers στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης καταγράφουν ετήσιους ρυθμούς αύξησης που κινούνται σε διψήφια ποσοστά, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες cloud, ΑΙ και IoT ενισχύεται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις που συνδυάζουν αξιοπιστία και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση αποκτούν αυξημένη εμπορική αξία, τόσο για μεγάλες επιχειρήσεις όσο και για οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Αντώνης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής Value AddedDistribu tion της Info Quest Technologies, ανέφερε ότι η προσθήκη των λύσεων της Vertiv ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύπτει σύνθετα έργα ICT υποδομών, ιδίως σε κρίσιμες εγκαταστάσεις. Όπως σημείωσε, η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για σύγχρονες και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές.

Από την πλευρά της Vertiv, ο Τάσος Πέππας, Regional Directo r για τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και την Κεντρική Ασία, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός των τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας με το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Info Quest Technologies δημιουργεί προϋποθέσεις για διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας και για αμοιβαία ανάπτυξη στις αγορές ευθύνης.

Η Info Quest Technologies, με παρουσία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στην ελληνική αγορά και ως μέλος του Όμιλος Quest, έχει διαμορφώσει ηγετική θέση στη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε τομείς όπως το cloud, το mobility και το AIoT, ενισχύοντας τις πηγές εσόδων της και διαφοροποιώντας το επιχειρηματικό της μοντέλο. Ενδεικτικό της στρατηγικής αυτής είναι και η αναγνώριση που έχει λάβει για τις πρακτικές βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας, με διάκριση Silver Award από την ECOVADIS.

Η συνεργασία με τη Vertiv αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Info Quest Technologies στον τομέα των κρίσιμων ICT υποδομών, σε μια συγκυρία όπου η ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων και οργανισμών δημιουργεί νέες ανάγκες και ευκαιρίες. Τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών, στην υποστήριξη σύνθετων έργων data centers και στη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας των λύσεων Vertiv στις αγορές ευθύνης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη εμπορική ανάπτυξη.