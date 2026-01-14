ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι Έλληνες δουλεύουν για το κράτος 177 ημέρες το χρόνο - Στη 10η θέση της ΕΕ
Φορολογία
09:58 - 14 Ιαν 2026

Οι Έλληνες δουλεύουν για το κράτος 177 ημέρες το χρόνο - Στη 10η θέση της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη επιβάρυνση από φόρους και εισφορές στην ΕΕ. 177 ημέρες εργαστήκαμε το 2025 για το κράτος, όπως καταδεικνύει η μελέτη της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ.  

Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης του ΚΕΦίΜ είναι τα εξής:

  • Βάσει των απολογιστικών στοιχείων, το 2025 οι Έλληνες εργάστηκαν 177 ημέρες για το κράτος, δύο ημέρες λιγότερες από το 2024 και τρεις λιγότερες από το 2019.

  • Η Ελλάδα κατατάσσεται 10η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ ως προς τη μεγαλύτερη συνολική φορολογική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές.

  • Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τάση αποκλιμάκωσης αναμένεται να συνεχιστεί, με την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας να αντιστοιχεί σε περίπου 174 ημέρες το 2026 και 172 ημέρες το 2027.

  • Το 2025 εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας.

  • Πάνω από το 55% των φορολογικών εσόδων (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) προέρχεται από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή από έμμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ να αυξάνεται κατά 3,6% και τους ΕΦΚ κατά περίπου 1,8%.

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από τον Επικεφαλής Ερευνητή του ΚΕΦΙΜ Κωνσταντίνο Σαραβάκο, αξιοποιεί απολογιστικά τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO, Δεκέμβριος 2025) και αποτυπώνει τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών από φόρους και εισφορές, ακολουθώντας τη διεθνή μεθοδολογία του Tax Foundation.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά: «Η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας δύο ημέρες νωρίτερα σε σχέση με το 2024 αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διατηρήσιμη μείωση του φορολογικού βάρους προϋποθέτει σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας, περιορισμό της εξάρτησης από έμμεσους φόρους και μια πιο ισορροπημένη, απλή και ουδέτερη φορολογική δομή».

Το policy brief της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας δημοσιεύεται ετησίως από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υπολογίζει τη μέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Με άλλα λόγια, επιχειρεί να προσεγγίσει τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του Tax Foundation.

Σε κάθε ετήσια μελέτη επιχειρείται κατ’ αρχάς η εκτίμηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας στην Ελλάδα βάσει των προβλέψεων του προϋπολογισμού και στη συνέχεια, με τη δημοσίευση των απολογιστικών δεδομένων του έτους, γίνεται μία εκ των υστέρων, ακριβέστερη εκτίμηση βάσει της πραγματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 10:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ρεκόρ του ιαπωνικού Nikkei
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Ξεχώρισε το ρεκόρ του ιαπωνικού Nikkei

Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΔΑΑ – Νέο μέλος ο Παναγιώτη Ταμπούρλος
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ του ΔΑΑ – Νέο μέλος ο Παναγιώτη Ταμπούρλος

ΚΕΦΙΜ: Αναγκαίο οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα
Φορολογία

ΚΕΦΙΜ: Αναγκαίο οι τυχόν μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα

Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα
Πολιτική

Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους
Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ