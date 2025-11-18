Το σουβλάκι σε… καθεστώς πολυτέλειας: Νέος κύκλος ανατιμήσεων προ των πυλών

Το αγαπημένο γρήγορο γεύμα των Ελλήνων, το σουβλάκι, φαίνεται πως μετατρέπεται πλέον σε είδος πολυτελείας, καθώς η τιμή του τυλιχτού συνεχίζει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.

Στην Αττική, σε ολοένα και περισσότερα καταστήματα, η τιμή του αγγίζει ή και ξεπερνά τα 5 ευρώ, μια πραγματικότητα που μέχρι πριν μερικά χρόνια θα φαινόταν αδιανόητη. Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ μοιάζουν πλέον μακρινές, ενώ η σημερινή τιμή –που στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνεται μεταξύ 3,80 και 4,50 ευρώ– έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον βασικό μισθό των 830 ευρώ.

Οι λόγοι της ανατίμησης είναι πολλοί και αλληλένδετοι. Το κόστος των πρώτων υλών έχει εκτοξευθεί, με το κρέας και τα φρέσκα λαχανικά να είναι αισθητά ακριβότερα σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα: υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, ακριβότερα ενοίκια και γενικότερη άνοδο των τιμών σε υπηρεσίες και προμήθειες που στηρίζουν τη λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του χοιρινού γύρου σε πίτα, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2024 κόστιζε 4,20 ευρώ και πλέον, τον Νοέμβριο του 2025, κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 4,50 ευρώ, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω άνοδο έως και το όριο των 5 ευρώ.

Για μια τετραμελή οικογένεια, ένα γεύμα που άλλοτε αποτελούσε μια οικονομική λύση δεν κοστίζει πια λιγότερο από 40 ευρώ, γεγονός που δυσκολεύει τους καταναλωτές και μειώνει τη συχνότητα των παραγγελιών. Παράλληλα, προμηθευτές και ιδιοκτήτες καταστημάτων προειδοποιούν πως, αν δεν αποκλιμακωθούν σύντομα το κόστος παραγωγής και τα λειτουργικά έξοδα, νέος κύκλος ανατιμήσεων θεωρείται σχεδόν βέβαιος και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 5 ευρώ.

