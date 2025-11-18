Άνοιγμα στο «κόκκινο» για τις ευρωαγορές καθώς επιστρέφουν οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν πτωτικά την Τρίτη 18/11, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχωρούν λόγω νέων ανησυχιών που σχετίζονται με μετοχές συνδεδεμένες με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται στο 1,19% χαμηλότερα λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών στις 564,96 μονάδες.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE υποχωρεί κατά 0,90% στις 9.588,05 μονάδες, ο γερμανικός DAX χάνει 1,07% στις 23.322,68 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,32% στις 8.012,72 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTMIB έχει επίσης καθοδικές τάσεις 1,43% στις 43.142,00 μονάδες και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 ανοίγει με απώλειες 1,35% στις 15.951,88 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές περιφερειακές αγορές ακολούθησαν την πτωτική τάση των διεθνών αγορών, μετά τις απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές που οδήγησαν τη Wall Street χαμηλότερα τη Δευτέρα. Οι τρεις βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ έκλεισαν στο κόκκινο: ο Dow Jones υποχώρησε πάνω από 550 μονάδες, ή 1,2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite έχασαν περίπου 0,9%.

Η μετοχή της Amundi σημείωσε πτώση 2,4% στις πρωινές συναλλαγές. Ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επεκτείνει την παρουσία του στις ιδιωτικές αγορές, αποκτώντας σχεδόν 10% της παγκόσμιας εταιρείας private equity και εναλλακτικών επενδύσεων Intermediate Capital Group.

Η Novo Nordisk υποχωρούσε κατά 1,3%, αφού η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει το σχέδιο μείωσης της μηνιαίας τιμής του φαρμάκου για την παχυσαρκία Wegovy στις ΗΠΑ, από τα 499 δολάρια στα 349 δολάρια. Η μείωση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν αυτή την εβδομάδα τα καθυστερημένα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς και τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία δημοσιεύονται την Τετάρτη.

Ο κατασκευαστής chips, του οποίου η μετοχή υποχώρησε 2% χθες, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης σχετικά με τη δύναμη της φετινής ανόδου της αγοράς που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Έχουν ενταθεί οι ανησυχίες για την αδύναμη διεύρυνση της αγοράς, τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και τη βιωσιμότητα των θεμελιωδών της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της έκρηξης στις εκδόσεις χρέους από τις Big Tech και της ταχύτητας με την οποία αποσβένονται τα chips AI.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν ελαφρώς.

Στην Ευρώπη την Τρίτη αναμένονται αποτελέσματα από τις Siemens Energy και Imperial Brands, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις.