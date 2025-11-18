Παρέμβαση Μπεν-Γκβιρ: Ζητά από τον Νετανιάχου άρση ασυλίας του Μαχμούντ Αμπάς

Κλιμακώνει την σκληρή ρητορική του ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αρθεί η ασυλία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και να διατάξει τη σύλληψή του, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς κινητικότητας γύρω από το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπεν-Γκβιρ απηύθυνε αυστηρή δημόσια έκκληση προς τον πρωθυπουργό: «Ο Αμπού Μαζέν δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει ασυλία», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «υπεύθυνη για πράξεις που απειλούν το Ισραήλ».

Ο υπουργός, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, συνέδεσε ευθέως τις δηλώσεις του με τις κινήσεις σε διεθνές επίπεδο για πιθανή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντάς τις «απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ». Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον Νετανιάχου «σκληρή απάντηση» σε περίπτωση που ο ΟΗΕ ή άλλες κυβερνήσεις προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει επανειλημμένα υιοθετήσει ακραίες θέσεις σχετικά με την Παλαιστινιακή Αρχή, ζητώντας ακόμη και τη διάλυσή της. Επιμένει ότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες υπέρ της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης αποτελούν «εχθρικές ενέργειες» εις βάρος του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις δηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το κατά πόσο η κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει ή να απορρίψει τις προτάσεις του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.