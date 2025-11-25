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Από το κατάστημα έως το κέντρο διανομής: Η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει καθημερινά τους εργαζομένους της
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:04 - 25 Νοε 2025

Από το κατάστημα έως το κέντρο διανομής: Η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει καθημερινά τους εργαζομένους της

Reporter.gr Newsroom
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Με τέσσερα βραβεία στα φετινά HR Awards, η ΑΒ Βασιλόπουλος, αναδεικνύει τη στρατηγική της δέσμευση να επενδύει στους ανθρώπους της και να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να εξελιχθούν. Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς για τον φετινό απολογισμό δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο ξεχωρίζουν πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους εργαζόμενους, προάγουν την ανάπτυξη ταλέντων, ενισχύουν την εσωτερική επικοινωνία και θέτουν την ευεξία και την ασφάλεια στο επίκεντρο. 

Ειδικότερα, η ΑΒ ξεχώρισε στις εξής κατηγορίες με τέσσερα Bronze βραβεία:

  • Best Frontline Workforce Empowerment Initiative για το «Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ»,
  • Best Use of Soft Skills in Learning & Development για το πρόγραμμα Grow Operations Talents (GOT),
  • Best Internal Communication Initiative για τη δράση «Το Καλύτερο Σούπερ Μάρκετ στην Ελλάδα»,
  • Excellence in Workplace Environment (physical-digital) Design για το πρόγραμμα ευεξίας “The Coach”.

Η φιλοξενία στην πρώτη γραμμή

Το Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία της εταιρείας, που τοποθετεί τη φιλοξενία στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων των καταστημάτων. Σχεδιάστηκε μέσα από συν-δημιουργία με 60 ανθρώπους της ΑΒ από όλη τη χώρα, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συλλογική ευθύνη.
Περισσότεροι από 9.500 εργαζόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη βιωματική εκπαίδευση - 716 εκπαιδεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε 51 διαφορετικές τοποθεσίες, σημειώνοντας ποσοστό ικανοποίησης 98,5%.

Ανάπτυξη ηγετών του αύριο

Το Grow Operations Talents (GOT) είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων που υλοποιείται ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες του Ομίλου Ahold Delhaize - Ελλάδα, Σερβία, Ρουμανία και Τσεχία - στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των Διευθυντριών και Διευθυντών καταστημάτων, ενδυναμώνοντάς τους στον τρέχοντα ρόλο τους και προετοιμάζοντάς τους για μελλοντικές ηγετικές θέσεις.

Με συνδυασμό βιωματικής εκπαίδευσης, peer learning, διεθνών επισκέψεων και projects, ο πρώτος κύκλος ανέδειξε τις ισχυρές ηγετικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Εσωτερική επικοινωνία που ενώνει

«Το Καλύτερο Σούπερ Μάρκετ στην Ελλάδα» είναι ένα καινοτόμο επιτραπέζιο παιχνίδι για όλους τους ανθρώπους της ΑΒ, από τα Καταστήματα και τα Κέντρα Διανομής έως το Hub διαδικτυακών παραγγελιών και τα Κεντρικά Γραφεία. Μέσα από μια διαδραστική εμπειρία, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις παροχές της εταιρείας.

Το 2023, το παιχνίδι υλοποιήθηκε δια ζώσης σε 117 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή 13.000 εργαζομένων. Το 2024 δημιουργήθηκε και η ψηφιακή εκδοχή του (e-learning).

Ευεξία στην εργασία

Η πρωτοβουλία «The Coach» σχεδιάστηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας picking, όπου η καθημερινή σωματική καταπόνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Στόχος της είναι να προλαμβάνει τραυματισμούς και να καλλιεργεί τη φροντίδα του σώματος.

Μέσα από βιωματική μάθηση, εργονομική εκπαίδευση, ενσυνειδητότητα και δραστηριότητες ενίσχυσης των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της εκάστοτε ομάδας, το masterclass συνδυάζει πρακτική γνώση και ευεξία. Ξεκίνησε πιλοτικά τον Ιούνιο στο Κέντρο Διανομής Οινοφύτων και έχει ήδη επεκταθεί στο Κέντρο Διανομής Μάνδρας, με στόχο τη σταδιακή εφαρμογή του σε ακόμη περισσότερες ομάδες.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει στους ανθρώπους της και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προσελκύει νέα ταλέντα και στηρίζει μια σύγχρονη, βιώσιμη και ανθρώπινη επαγγελματική πορεία στο λιανεμπόριο.

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