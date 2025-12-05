ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στέλλιος Μπουτάρης: Σημαντική η νέα Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για το κρασί
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:56 - 05 Δεκ 2025

Στέλλιος Μπουτάρης: Σημαντική η νέα Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για το κρασί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Δέσμη Μέτρων για το κρασί που επιτεύχθηκε χθες. Η Δέσμη Μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΟ, Στέλλιος Μπουτάρης σημείωσε ότι η συμφωνία είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα του οινικού κλάδου που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήματα του τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προώθηση, στις επενδύσεις και στον οινοτουρισμό.

Το πακέτο περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία στις άδειες φύτευσης, αυξημένη χρηματοδότηση έως 80% για επενδύσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και σημαντική αύξηση της διάρκειας των προγραμμάτων προώθησης. Θετικά αποτιμάται επίσης η ενίσχυση του οινοτουρισμού και η δέσμευση υιοθέτησης εναρμονισμένου συμβόλου QR στην επισήμανση.

Την ίδια στιγμή όμως, ο ΣΕΟ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη επέκταση της απαγόρευσης των φυτεύσεων έως το 2045 και τη δυνατότητα χρηματοδότησης εκριζώσεων αμπελώνων από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπλέον, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίσημη υιοθέτηση του πακέτου.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ιδρύθηκε το 1949 ως συνέχεια του Συνδέσμου Τυπικών Οίνων (ΣΕΠΤΟ) και του ιστορικού ΣΕΒΟΠ. Μέλη του Σ.Ε.Ο. είναι όλα τα ενεργά Ελληνικά Οινοποιεία, αμπελουργικές ή εμπορικές εταιρείες καθώς και οι περιφερειακές οινοπαραγωγικές ενώσεις της χώρας. Τα μέλη του (οινοποιεία και περιφερειακές οργανώσεις οινοποιών) παράγουν περισσότερο από το 70% και εξάγουν περισσότερο του 90% του επώνυμου ελληνικού κρασιού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων
Πολιτική

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Πολιτική

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς ολοκληρώθηκε με αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ