Στέλλιος Μπουτάρης: Σημαντική η νέα Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για το κρασί

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαιρετίζει τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Δέσμη Μέτρων για το κρασί που επιτεύχθηκε χθες. Η Δέσμη Μέτρων περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΟ, Στέλλιος Μπουτάρης σημείωσε ότι η συμφωνία είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα του οινικού κλάδου που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήματα του τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην προώθηση, στις επενδύσεις και στον οινοτουρισμό.

Το πακέτο περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία στις άδειες φύτευσης, αυξημένη χρηματοδότηση έως 80% για επενδύσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, και σημαντική αύξηση της διάρκειας των προγραμμάτων προώθησης. Θετικά αποτιμάται επίσης η ενίσχυση του οινοτουρισμού και η δέσμευση υιοθέτησης εναρμονισμένου συμβόλου QR στην επισήμανση.

Την ίδια στιγμή όμως, ο ΣΕΟ εκφράζει έντονη ανησυχία για τη επέκταση της απαγόρευσης των φυτεύσεων έως το 2045 και τη δυνατότητα χρηματοδότησης εκριζώσεων αμπελώνων από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Επιπλέον, καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίσημη υιοθέτηση του πακέτου.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ιδρύθηκε το 1949 ως συνέχεια του Συνδέσμου Τυπικών Οίνων (ΣΕΠΤΟ) και του ιστορικού ΣΕΒΟΠ. Μέλη του Σ.Ε.Ο. είναι όλα τα ενεργά Ελληνικά Οινοποιεία, αμπελουργικές ή εμπορικές εταιρείες καθώς και οι περιφερειακές οινοπαραγωγικές ενώσεις της χώρας. Τα μέλη του (οινοποιεία και περιφερειακές οργανώσεις οινοποιών) παράγουν περισσότερο από το 70% και εξάγουν περισσότερο του 90% του επώνυμου ελληνικού κρασιού.