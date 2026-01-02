Παγκόσμια διάκριση αλλά και προστριβές για τη γραβιέρα Νάξου

Η σημαντική διάκριση της «Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π.» από το «Taste Atlas» ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο στην κατηγορία του, ήταν μεν μία σημαντική είδηση, η οποία, όμως, δημιούργησε προστριβές στο νησί.

Η ανακοίνωση από το «Τυροκομείο Πιτταρά»:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη σημαντική διάκριση της «Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π.» από το «Taste Atlas» ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο στην κατηγορία του, παρατηρείται ένα φαινόμενο που αξίζει να αποσαφηνιστεί με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Taste Atlas, στην πρώτη θέση της κατάταξης των προϊόντων Γραβιέρας Νάξου ΠΟΠ βρίσκεται η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ Πιτταρά δωδεκάμηνης ωρίμανσης (με βαθμολογία 5 αστέρια) και στην επόμενη θέση η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ Πιτταρά (με βαθμολογία 4,6 αστέρια). Ακολουθεί η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου με βαθμολογία 4,4 αστέρια.

Παρά τα ξεκάθαρα αυτά δεδομένα, το δεύτερο σε βαθμολογία τυροκομείο επέλεξε να εμφανιστεί σε άρθρα, sites και τηλεοπτικές εκπομπές προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση όχι απλώς ότι η Γραβιέρα Νάξου της ΕΑΣ ήταν πρώτη αλλά ουσιαστικά ότι είναι η μόνη Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ.

Αυτή η πρακτική **misleading** αποτελεί μια επιχείρηση καπηλείας του ονόματος της Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π., που στηρίζεται στην επιτυχημένη και πολυβραβευμένη προσπάθεια όλων των παραγωγών που εκπροσωπούν επάξια το παραδοσιακό αυτό προϊόν του νησιού μας και τιμούν την αυθεντική παρασκευή.

Μας εκπλήσσει πραγματικά το θράσος αυτής της εκστρατείας προβολής, η οποία μεταδόθηκε από πλήθος ΜΜΕ χωρίς να γίνει έλεγχος στην επίσημη ιστοσελίδα του Taste Atlas, όπου η κατάταξη και οι αξιολογήσεις κάθε προϊόντος είναι δημόσιες και ξεκάθαρες.

Για εμάς στο Τυροκομείο Πιτταρά, η αξιοπιστία προέχει. Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη θέση που κατέκτησε το προϊόν μας — με υψηλές αξιολογήσεις από τον κόσμο και αναγνωρίσεις σε ελληνικά και διεθνή βραβεία όπως *World Cheese Awards*, *Mediterranean Taste Awards*, *Taste Atlas* *Γαστρονόμος* και άλλες — και συνεχίζουμε με σεβασμό στην παράδοση και στην ποιότητα του προϊόντος μας.

Καλούμε κάθε δημοσιογράφο, μέσο και συνεργάτη να παρουσιάζει με ακρίβεια τις διακρίσεις και τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις επίσημες πηγές.

Η **Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π.** διακρίνεται για την ποιότητά της και όχι για επικοινωνιακές εκμεταλλεύσεις».





