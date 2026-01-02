ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγκόσμια διάκριση αλλά και προστριβές για τη γραβιέρα Νάξου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:32 - 02 Ιαν 2026

Παγκόσμια διάκριση αλλά και προστριβές για τη γραβιέρα Νάξου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η σημαντική διάκριση της «Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π.» από το «Taste Atlas» ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο στην κατηγορία του, ήταν μεν μία σημαντική είδηση, η οποία, όμως, δημιούργησε προστριβές στο νησί.

Η ανακοίνωση από το «Τυροκομείο Πιτταρά»:

«Τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη σημαντική διάκριση της «Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π.» από το «Taste Atlas» ως το καλύτερο τυρί στον κόσμο στην κατηγορία του, παρατηρείται ένα φαινόμενο που αξίζει να αποσαφηνιστεί με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Taste Atlas, στην πρώτη θέση της κατάταξης των προϊόντων Γραβιέρας Νάξου ΠΟΠ βρίσκεται η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ Πιτταρά δωδεκάμηνης ωρίμανσης (με βαθμολογία 5 αστέρια) και στην επόμενη θέση η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ Πιτταρά (με βαθμολογία 4,6 αστέρια). Ακολουθεί η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου με βαθμολογία 4,4 αστέρια.
Παρά τα ξεκάθαρα αυτά δεδομένα, το δεύτερο σε βαθμολογία τυροκομείο επέλεξε να εμφανιστεί σε άρθρα, sites και τηλεοπτικές εκπομπές προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση όχι απλώς ότι η Γραβιέρα Νάξου της ΕΑΣ ήταν πρώτη αλλά ουσιαστικά ότι είναι η μόνη Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ.
Αυτή η πρακτική **misleading** αποτελεί μια επιχείρηση καπηλείας του ονόματος της Γραβιέρας Νάξου Π.Ο.Π., που στηρίζεται στην επιτυχημένη και πολυβραβευμένη προσπάθεια όλων των παραγωγών που εκπροσωπούν επάξια το παραδοσιακό αυτό προϊόν του νησιού μας και τιμούν την αυθεντική παρασκευή.
Μας εκπλήσσει πραγματικά το θράσος αυτής της εκστρατείας προβολής, η οποία μεταδόθηκε από πλήθος ΜΜΕ χωρίς να γίνει έλεγχος στην επίσημη ιστοσελίδα του Taste Atlas, όπου η κατάταξη και οι αξιολογήσεις κάθε προϊόντος είναι δημόσιες και ξεκάθαρες.
Για εμάς στο Τυροκομείο Πιτταρά, η αξιοπιστία προέχει. Είμαστε υπερήφανοι για την πρώτη θέση που κατέκτησε το προϊόν μας — με υψηλές αξιολογήσεις από τον κόσμο και αναγνωρίσεις σε ελληνικά και διεθνή βραβεία όπως *World Cheese Awards*, *Mediterranean Taste Awards*, *Taste Atlas* *Γαστρονόμος* και άλλες — και συνεχίζουμε με σεβασμό στην παράδοση και στην ποιότητα του προϊόντος μας.
Καλούμε κάθε δημοσιογράφο, μέσο και συνεργάτη να παρουσιάζει με ακρίβεια τις διακρίσεις και τα αποτελέσματα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις επίσημες πηγές.
Η **Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π.** διακρίνεται για την ποιότητά της και όχι για επικοινωνιακές εκμεταλλεύσεις».



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων
Ειδήσεις

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη
Επιχειρήσεις

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Η διαμάχη για τη φέτα επιδεινώνει τους δεσμούς της Αμερικής με την Ευρώπη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Η διαμάχη για τη φέτα επιδεινώνει τους δεσμούς της Αμερικής με την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/07/2026 - 17:00

Πιερρακάκης στο Politico: Η πραγματική ενιαία αγορά είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:57

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:50

ΗΠΑ: «Φρένο» και στον πληθωρισμό χονδρικής – Κάτω από κάθε πρόβλεψη οι τιμές παραγωγού

Χρηματιστήρια
15/07/2026 - 16:47

Στα «πράσινα» κινείται η Wall Street με ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 16:34

ΥΠΕΝ: Η Ελλάδα υπέρμαχος του ενεργειακού ρεαλισμού και της ισόρροπης αναθεώρησης του EU ETS

Εργασιακά
15/07/2026 - 16:28

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει πακέτο 30 δισ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας

Ειδήσεις
15/07/2026 - 16:10

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 16:10

Το Allou! περνά σε νέα εποχή: Πληροφορίες για εμπλοκή εταιρείας του ομίλου Μαρινάκη

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:54

Τραμπ: Οι έλεγχοι οχημάτων από την ICE δε θα σταματήσουν

Πολιτική
15/07/2026 - 15:47

Τσουκαλάς: Η διαφθορά είναι φόρος της κοινωνίας – Νέα σκληρή επίθεση κατά Μητσοτάκη

Περιβάλλον
15/07/2026 - 15:41

Greenpeace: Τα ελληνικά σπίτια μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 15:38

Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:34

Τραμπ: Υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία, παρά την κλιμάκωση του πολέμου

Magazino
15/07/2026 - 15:18

Σαν σήμερα: Τα Ιουλιανά, η Αποστασία και ο δρόμος προς τη Χούντα

Πολιτική
15/07/2026 - 15:16

Ανδρουλάκης στο TikTok: Ένα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Ειδήσεις
15/07/2026 - 15:10

Πλεύρης: Στις 30 Σεπτεμβρίου «κατεβάζει ρολά» η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ