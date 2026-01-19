Στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Πάουελ για την υπόθεση Κουκ – «Στα όρια» η ανεξαρτησία της Fed

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, σκοπεύει να παραστεί την Τετάρτη (21/1) στη διαδικασία των προφορικών αγορεύσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, σε υπόθεση που αμφισβητεί τη δυνατότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed, Λίσα Κουκ.

Σύμφωνα με το CNBC, η παρουσία του Πάουελ στο Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, ειδικά καθώς ο ίδιος βρίσκεται υπό ποινική έρευνα από την Εισαγγελία της Ουάσινγκτον για την πολύδισκη ανακαίνιση της έδρας της κεντρικής τράπεζας και για καταθέσεις που έχει δώσει στο Κογκρέσο σχετικά με το έργο.

Ωστόσο, εντός της Fed η υπόθεση θεωρείται κρίσιμης σημασίας, καθώς το ερώτημα αν ο εκάστοτε πρόεδρος μπορεί να παύσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απειλεί –σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας– τον ίδιο τον θεσμό και την ανεξαρτησία του.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα τέλη Αυγούστου την αποπομπή της Κουκ από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, επικαλούμενος ισχυρισμούς περί στεγαστικής απάτης που σχετίζονται με δύο ακίνητα που κατέχει. Η Κουκ αρνείται κάθε κατηγορία και δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.

Η ίδια προσέφυγε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον ζητώντας να μπλοκαριστεί η απομάκρυνσή της. Στις 9 Σεπτεμβρίου, δικαστής εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευσε στον Τραμπ να την αποπέμψει, απόφαση που επικύρωσε στη συνέχεια εφετείο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε έγγραφά του προς το Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτήρισε τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων «άλλη μία περίπτωση αθέμιτης δικαστικής παρέμβασης» στην εξουσία του προέδρου να απομακρύνει αξιωματούχους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση στην αρμοδιότητά του να παύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed «για σπουδαίο λόγο».