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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:36 - 18 Δεκ 2025

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον υλοποιεί έργο για την προστασία του νερού στην περιοχή του Αιγίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνουν ένα νέο έργο για την προστασία των υδατικών πόρων στην περιοχή του Αιγίου, που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) και τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Οι τεχνικές παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε ετήσια βάση για το Αίγιο, ποσότητα που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση νερού περίπου 1.700 κατοίκων.

Η έναρξη των έργων σηματοδοτήθηκε σήμερα με τη συνάντηση του Δημάρχου Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλου, του Διευθυντή του Εργοστασίου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, κ. Κοσμά Σώτου, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, κ. Γιώργου Ντίνου και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Προγραμμάτων του GWP-Med, Δρ. Νίκου Σκόνδρα.

Ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλείας, δήλωσε σχετικά: «Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού αποτελεί βασική αναπτυξιακή και κοινωνική προτεραιότητα για τον Δήμο Αιγιαλείας. Το έργο που ξεκινά σήμερα στο Αίγιο έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες του δικτύου ύδρευσης, περιορίζοντας τις απώλειες από διαρροές και εξασφαλίζοντας πιο αξιόπιστη και ποιοτική υδροδότηση για τους κατοίκους μας. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή εντείνει τις πιέσεις στους υδατικούς πόρους, τέτοιες παρεμβάσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η συνεργασία μας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, το Global Water Partnership-Mediterranean και τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να αποδώσουν μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το μέλλον του τόπου μας».

O κ. Κοσμάς Σώτος, Διευθυντής του Εργοστασίου Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, ανέφερε: «Αναλαμβάνουμε δράση για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που προστατεύει το νερό στο Αίγιο, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο στην παραγωγή μας όσο και στην τοπική κοινωνία. Η περιοχή του Αιγίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για την Coca-Cola Τρία Έψιλον, καθώς για περισσότερα από 36 χρόνια παράγουμε στο εργοστάσιό μας εδώ το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Διαθέτουμε μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες βιομηχανίες της περιοχής, που απασχολεί περισσότερους από 115 εργαζόμενους και στηρίζει την τοπική οικονομία. Μέσα από αυτό το έργο, που υλοποιούμε μαζί με τις τοπικές αρχές, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην εξοικονόμηση και διασφάλιση της ποιότητας του νερού για την τοπική κοινωνία, στηρίζοντας τους κατοίκους της περιοχής».

Ο Δρ. Νίκος Σκόνδρας, Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων του GWP-Med, δήλωσε: «Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιτρέπει στοχευμένες και γρήγορες παρεμβάσεις που απαντούν άμεσα στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Σε μια περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις υδατικές προκλήσεις της Αιγιαλείας, προχωράμε στην αντικατάσταση παλαιών αγωγών στο Αίγιο, μια απλή αλλά κρίσιμη παρέμβαση που μειώνει σημαντικά τις διαρροές και ενισχύει την καθημερινή ασφάλεια υδροδότησης για τους κατοίκους».

Ο κ. Γιώργος Ντίνος, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, δήλωσε: «Ως ΔΕΥΑ αγκαλιάσαμε αμέσως την πρόταση για συνεργασία στο πρόγραμμα της Coca‑Cola Τρία Έψιλον, με σκοπό να συνεργασθούμε σε παρεμβάσεις αντικατάστασης μέρους του παλαιωμένου δικτύου της πόλης του Αιγίου, που θα είχε ως αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας νερού στους καταναλωτές, την αντιμετώπιση των συχνών διαρροών, καθώς και την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της περιοχής. Σε πολύ σύντομο διάστημα συντάξαμε τη μελέτη, την υποβάλαμε και η εταιρεία Coca‑Cola Τρία Έψιλον προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη της εταιρείας Coca‑Cola Τρία Έψιλον, καθώς και τα στελέχη της εταιρείας διαχείρισης προγραμμάτων του GWP‑Med για την άψογη συνεργασία μας».

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, να μειωθεί η συχνότητα των διακοπών υδροδότησης και να διασφαλιστεί η σταθερή παροχή υψηλής ποιότητας νερού στους κατοίκους της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατασκευή νέων αγωγών διανομής νερού εντός του αστικού ιστού του Αιγίου, με στόχο:

  • την αντιμετώπιση των συχνών φαινομένων διαρροών μέσω της αντικατάστασης παλαιών αγωγών
  • τη διασφάλιση της σταθερής παροχής νερού υψηλής ποιότητας
  • την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων της περιοχής

Το νέο έργο, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Coca-Cola Τρία Έψιλον, εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων που υλοποιείται από την Coca-Cola Τρία Έψιλον και την Coca-Cola Hellas σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) και με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation. Συνολικά, τα τελευταία 19 χρόνια, έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 80 έργα προστασίας και επάρκειας νερού σε 38 ελληνικά νησιά και πόλεις, όπως στη Φολέγανδρο, το Ηράκλειο Κρήτης και το Σχηματάρι Βοιωτίας, εξασφαλίζοντας δισεκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως για τις τοπικές κοινωνίες.

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