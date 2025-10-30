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Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ.
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12:59 - 30 Οκτ 2025

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει ως Ανάδοχος την Αποκατάσταση & Αναγέννηση του φυσικού οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας-Αχαΐας, σε συνέχεια της δωρεάς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που ανακοίνωσε το Ίδρυμα Coca-Cola HBC  τον Αύγουστο. Η επίσημη αναδοχή του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, από τον Υπουργό   Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δασών κ. Στάθη Σταθόπουλου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την άμεση κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις λεκάνες απορροής Πείρου και Μείλιχου. Στόχος είναι η συγκράτηση φερτών υλών, η σταθεροποίηση πρανών και η προστασία οικισμών, αγροτικών εκτάσεων και υποδομών από πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, τα έργα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εδαφικής διάβρωσης και θα επιτρέψουν τη φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος. Η προεργασία για την έναρξη των έργων βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης, με στόχο την ταχεία υλοποίηση υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

Παράλληλα με τις δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης, το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) προσέφερε $250.000 στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για την υποστήριξη ενός προγράμματος ανακούφισης των πληγεισών κοινοτήτων στις περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου, θα αξιοποιεί Κινητές Μονάδες για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες. Οι δράσεις ανακούφισης θα καλύπτουν άμεσες ανάγκες με τη διάθεση ειδών προσωπικής υγιεινής, ιατροφαρμακευτικού υλικού, τροφίμων και βασικών ειδών οικιακής χρήσης, καθώς και την παροχή εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Η άμεση αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αυτό πράξαμε και στον Φενεό της Κορινθίας, στη φωτιά του Ιουλίου, στη Χίο και σήμερα στην Αχαΐα, όπως και σε κάθε πληγείσα περιοχή, στα Κύθηρα και σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν φέτος το καλοκαίρι. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου εκπονήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ώστε να προλάβουμε όσο μπορούμε τον χειμώνα. Την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση ανέλαβε, ως ιδιώτης ανάδοχος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

O κ. Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, ανέφερε: «Με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης προς τις τοπικές κοινωνίες αναλαμβάνουμε ως Coca-Cola Τρία Έψιλον την αποκατάσταση και αναγέννηση του οικοσυστήματος στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας – Αχαΐας. Η πρωτοβουλία αυτή καθίσταται εφικτή χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος Coca-Cola HBC, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στις κοινότητες και να ενισχύουμε την ανθεκτικότητά τους υλοποιώντας πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».

Ο κ. Carlos Pagoaga, Πρόεδρος του The Coca-Cola Foundation, πρόσθεσε: «Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των κατοίκων της Αχαΐας, διαθέσαμε στο Ίδρυμα Μποδοσάκη τη χρηματοδότηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έκτακτου προγράμματος ανακούφισης. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια σε 1.900 ανθρώπους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων» .

Η κα. Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, δήλωσε: «Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πιστό στο όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, δρα συστηματικά ως δίαυλος προσφοράς προς την ελληνική κοινωνία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με φορείς που συμμερίζονται τη διαχρονική του δέσμευση στην κοινωνική προσφορά, ώστε να συνδιαμορφώνουμε προγράμματα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, συνεργαστήκαμε με τους Γιατρούς του Κόσμου για τη δημιουργία προγράμματος υποστήριξης των πληγέντων και της τοπικής κοινωνίας, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, θα συμβάλλουμε με ολιστικές παρεμβάσεις και έμφαση στις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων, στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών των συνανθρώπων μας».

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