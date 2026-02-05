Η Maria Sferruzza νέα CEO του ΔΕΣΦΑ
Ειδήσεις
18:23 - 05 Φεβ 2026

Η Maria Sferruzza νέα CEO του ΔΕΣΦΑ

Reporter.gr Newsroom
Η Maria Sferruzza αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO) του ΔΕΣΦΑ από τις 8 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η θητεία της Maria Rita Galli.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ, η κα Sferruzza υπηρέτησε ως Executive Director, International Engineering, Construction & Solutions στη Snam από τον Οκτώβριο του 2021. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα, με αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ επισημαίνεται ότι, με την τοποθέτηση της κας Sferruzza, οι μέτοχοι επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας και για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ευχαρίστησαν την κα Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της και καλωσόρισαν την κα Sferruzza, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στο περιφερειακό και ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

