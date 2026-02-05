Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο γραφείο του ιδιοκτήτη στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη
Ειδήσεις
18:29 - 05 Φεβ 2026

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησε έρευνα στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα, καθώς και στην οικία και το γραφείο του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στον χώρο εργασίας του τεχνικού ασφαλείας της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Την ίδια ώρα, οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ συνεχίζουν τις αυτοψίες στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της έκρηξης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι καταθέσεις μαρτύρων. Οι έρευνες είχαν προσωρινά ανασταλεί για περίπου μία εβδομάδα, λόγω του κινδύνου πρόκλησης νέας έκρηξης.

