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ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.
Ειδήσεις
13:39 - 30 Ιουν 2026

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΗΕ προειδοποίησε την Τρίτη (30/6) ότι η έξαρση του ιού Έμπολα ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για την Αφρική, με το συνολικό κόστος να μπορεί να φτάσει έως και τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή κρίση.

«Αν έχουμε τους πόρους και αυξήσουμε τους ρυθμούς, μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το ξέσπασμα και να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλειες», δήλωσε ο Ντέμιεν Μάμα, μόνιμος αντιπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος αυτή η επείγουσα κατάσταση υγείας να μετατραπεί σε μια πολύ βαθύτερη και παρατεταμένη αναπτυξιακή κρίση σε όλη την περιοχή και ενδεχομένως στην ήπειρο», πρόσθεσε.

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