Βενέτης: Εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στην Coffee Lab

Οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάζονται και συμμαχούν, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών αυτό ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση με αφορμή την ανακοίνωση συνένωσης δυνάμεων των αλυσίδων Βενέτη και Coffee Lab , ο επικεφαλής της «Βενέτης», Παναγιώτης Μονεμβασιώτης

Όπως τόνισε ο όμιλος Βενέτης προχωρά στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στην αλυσίδα Coffee Lab.

Πρόκειται για μια κίνηση που ο Μονεμβασιώτης αποκάλεσε «αμυντική» κίνηση για την κρίση που αντιμετωπίζει ο χώρος της εστίασης και του αρτοποιείου.

Η συμφωνία

Όπως τόνισε ο Στέλιος Ρουμελιώτης επικεφαλής της Coffee Lab, η ταυτότητα της αλυσίδας θα διατηρηθεί και τα καταστήματα θα εμπλουτιστούν με προϊόντα Bενέτης. «Θα συνδυάσουμε το specialty καφέ που διαθέτουμε εμείς με την εμπειρία Bakery του ομιλου Βενέτης. Αυτό μας δίνει σημαντικές συνέργειες, ώστε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες που υπάρχουν στην αγορά» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο η συνεργασία δίνει και μεγάλες προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, που ήδη έχει σημαντική παρουσία σε περισσότερες από επτά χώρες, αλλά και παραγωγική παρουσία στην Αίγυπτο, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 143 καταστήματα η πλειοψηφία των οποίων franchise.

Ποια είναι η Coffee Lab

Από την Χαλκίδα με το πρώτο κατάστημα το 2009 και το 2012 γίνεται η σύσταση της εταιρείας Coffee Lab με την σημερινή της μορφή και το χαρακτηριστικό σήμα με τον Argus, από το ελληνικό Άργος, όπως λεγόταν ο σκύλος του Οδυσσέα. Το 2015 ξεκινάει η ανάπτυξη του δικτύου franchise και όπως ανέφερε ο κ. Ρουμελιώτης, η εταιρεία μπήκε στην αγορά με ρίσκο γιατί είχε μια διαφορετική αντίληψη στον καφέ. Με το τρίτο κύμα καφέ (σ.σ. καφέ με προσωπικότητα μέσω barista) και την εισαγωγή των μονοποικιλιακών καφέδων κάτι που καθιερώθηκε σε όλη την αγορά στη συνέχεια.

Το 2017 άρχισε η διεθνής ανάπτυξη με το πρώτη παρουσία στην Κύπρο. Το 2018 μπαίνει στην αγορά της Αιγύπτου και σήμερα είναι σε άλλες επτά χώρες μεταξύ των οποίων, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μόλις έκλεισε η συμφωνία για ανάπτυξη στο Μαρόκο. Το 2018 η εταιρεία επένδυσε στη βιομηχανική παραγωγή, δημιουργώντας μια μονάδα στο Μοσχάτο, μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και ημερήσια δυναμική παραγωγής 10 τόνους καφέ την ημέρα.

Το 2021 η Coffee Lab βλέποντας τη δυναμική της κάψουλας, επένδυσε στην παραγωγή και έφτιαξε τις δικές της συμβατές κάψουλες με τη μηχανή εσπρέσο. Το 2026 μπαίνει στην παραγωγή στην Αίγυπτο με μια μονάδα παραγωγής που δίνει προοπτικές για ανάπτυξη στον κλάδο Horeca. Το 2025 ο τζίρος της κινήθηκε περίπου στα 8 εκατ. ευρώ.