Κίνηση αποκλιμάκωσης στον Καύκασο: Το Αζερμπαϊτζάν στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν

Σε μια πρωτοβουλία που εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στον Καύκασο, το Αζερμπαϊτζάν απέστειλε σήμερα (10/3) ανθρωπιστική βοήθεια προς το Ιράν. Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίθεση με drone που προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Η ένταση είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της όταν το Μπακού κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε τέσσερα drones εναντίον του αζερικού θύλακα του Ναχιτσεβάν. Από την επίθεση επλήγη αεροδρόμιο και τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. Αν και αρχικά το Αζερμπαϊτζάν είχε προειδοποιήσει για αντίποινα, το Ιράν απέρριψε κάθε ευθύνη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το Ισραήλ, στενός σύμμαχος του Μπακού.

Παρά το τεταμένο κλίμα, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι απέστειλε στο Ιράν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων. Η πρωτοβουλία ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Κατά τη συνομιλία τους, ο Αλίεφ ζήτησε τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν και ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, δείχνοντας πρόθεση να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση των διμερών σχέσεων.

Η Τεχεράνη διατηρεί από τη μεριά της εδώ και χρόνια επιφυλάξεις για τη σχέση του Ισραήλ με το Αζερμπαϊτζάν, υποστηρίζοντας ότι το Μπακού επιτρέπει στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών να χρησιμοποιούν το έδαφός του για επιχειρήσεις. Ωστόσο, μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του 2025, η αζερική κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει ότι η επικράτειά της δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ως βάση για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.