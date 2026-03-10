Αγορά εργασίας: Οι κλάδοι που προχωρούν σε προσλήψεις

Σε θετική ρότα κινείται η αγορά εργασίας στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νέας Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup.

Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στο 20%, σημειώνοντας αύξηση τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε ετήσια βάση.

Η έρευνα βασίζεται σε απαντήσεις 529 εργοδοτών στην Ελλάδα, οι οποίοι αποτυπώνουν τις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη της απασχόλησης την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2026.



Από αυτούς, το 55% δηλώνει ότι σχεδιάζει να διατηρήσει αμετάβλητο το επίπεδο προσωπικού, ενώ το 32% αναμένει αύξηση των προσλήψεων το επόμενο τρίμηνο. Αντίθετα, το 9% εκτιμά ότι θα προχωρήσει σε μείωση προσωπικού, ενώ το 4% εμφανίζεται αβέβαιο για τις μελλοντικές εξελίξεις.



Ο χρηματοοικονομικός κλάδος στην κορυφή της ζήτησης



Στην κορυφή της ζήτησης για νέες προσλήψεις βρίσκεται ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλειών, ο οποίος εμφανίζει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης με δείκτη 47%.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ όλων των κλάδων, καθώς ο δείκτης εμφανίζεται αυξημένος κατά 50 μονάδες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας το δεύτερο τρίμηνο του 2008.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η κανονιστική συμμόρφωση και οι ψηφιακές τραπεζικές εφαρμογές.



Θετικές προοπτικές σε τεχνολογία και βιομηχανία



Ισχυρή δυναμική καταγράφεται και στον κλάδο της Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών, όπου ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στο 34%.

Ακολουθεί η Βιομηχανία, με δείκτη 32%, γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τεχνικές και εξειδικευμένες ειδικότητες στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας.

Συνολικά, θετικές προοπτικές απασχόλησης καταγράφονται σε οκτώ από τους εννέα βασικούς κλάδους της οικονομίας, γεγονός που υποδηλώνει ευρεία κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Αντίθετα, ο μόνος τομέας που εμφανίζει αρνητικές προσδοκίες είναι εκείνος των Κοινωφελών Υπηρεσιών και Φυσικών Πόρων, με δείκτη -10%.

Εμπόριο και logistics επιστρέφουν σε τροχιά ανάπτυξης

Ισχυρή δυναμική εμφανίζει και ο κλάδος του Εμπορίου και των Logistics, ο οποίος επιστρέφει στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2020, καταγράφοντας δείκτη προοπτικών απασχόλησης 28 μονάδων.

Η επίδοση αυτή αποτελεί την ισχυρότερη των τελευταίων έξι ετών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου που συνδέεται με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων οδηγεί τις προσλήψεις

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 41% των εργοδοτών που σχεδιάζουν να αυξήσουν το προσωπικό τους αποδίδουν την απόφαση στην ανάπτυξη της εταιρείας τους και στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και άλλοι παράγοντες, όπως:

• η ανάγκη αντικατάστασης εργαζομένων που αποχώρησαν (30%)

• η τεχνολογική εξέλιξη που δημιουργεί νέες ανάγκες σε δεξιότητες και ρόλους (24%).

Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται σταδιακά, με αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους σε κλάδους υψηλής εξειδίκευσης.



Η Αττική οδηγεί την αγορά εργασίας



Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Αττική αναδεικνύεται στην πιο δυναμική περιοχή της χώρας, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης 24%.

Η περιοχή καταγράφει:

• αύξηση κατά 3 μονάδες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026

• άνοδο κατά 11 μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Το επίπεδο αυτό αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων έξι ετών, επαναφέροντας την αγορά εργασίας της Αττικής κοντά στα επίπεδα του 2020.

Ακολουθούν η Υπόλοιπη Ελλάδα με δείκτη 16% και η Βόρεια Ελλάδα με 15%, οι οποίες επίσης εμφανίζουν θετικές προοπτικές για την απασχόληση.



Σταθερή εικόνα παρά τις διεθνείς προκλήσεις



Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εργοδότες στην Ελλάδα διατηρούν θετικά σχέδια προσλήψεων, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η ζήτηση για εργαζόμενους παραμένει ισχυρή κυρίως σε κλάδους όπως η τεχνολογία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η βιομηχανία, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις.