«Ανάσα» στην αγορά crypto, καθώς το Bitcoin έσπασε το φράγμα των $70.000

Μετά την πτώση έως τα 65.500 δολάρια τη Δευτέρα (9/3), το Bitcoin αντέστρεψε την πορεία του και εκτινάχθηκε πάνω από 5.000 δολάρια, φτάνοντας τα 71.000 δολάρια για πρώτη φορά από την περασμένη Παρασκευή.

Το Ethereum ανέκτησε το σημαντικό επίπεδο των 2.000 δολαρίων, ενώ το BNB πλησιάζει τα 650 δολάρια. Το XRP βρίσκεται πάνω από τα 1,40 δολάρια, παρά τις συνεχιζόμενες εκροές από ETF.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων πέρασε έντονες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω της ταχέως κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Η αναταραχή ξεκίνησε όταν το Bitcoin υποχώρησε έως τα 63.000 δολάρια στις 28 Φεβρουαρίου, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Στη συνέχεια, όμως, οι αγοραστές ανέλαβαν τον έλεγχο και οδήγησαν την τιμή μέχρι τα 74.000 δολάρια την Τετάρτη, το υψηλότερο επίπεδο του μήνα.

Η διόρθωση που ακολούθησε θεωρούνταν σχεδόν αναπόφευκτη με βάση το κλίμα της αγοράς. Το Bitcoin άρχισε σταδιακά να χάνει αξία και μέχρι το Σαββατοκύριακο είχε υποχωρήσει κάτω από τα 68.000 δολάρια. Η πίεση των πωλητών εντάθηκε τη Δευτέρα το πρωί, όταν άνοιξαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αγορών, οδηγώντας την τιμή μέχρι τα 65.500 δολάρια.

Ωστόσο, το Bitcoin αντέδρασε γρήγορα και ανέκαμψε σχεδόν αμέσως προς τα 68.000 δολάρια. Το ίδιο βράδυ έφτασε στο επίπεδο των 70.000 δολαρίων, μετά από απρόσμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του. Αν και αρχικά δεν κατάφερε να το διασπάσει, σήμερα κατάφερε να επανακτήσει αυτό το ψυχολογικό όριο, φτάνοντας λίγο αργότερα πάνω από τα 71.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς του Bitcoin έχει πλέον ανέλθει περίπου στα 1,42 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κρυπτονομισμάτων ξεπερνά το 57%.

Ταυτόχρονα, η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα, πλησιάζοντας πλέον τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (10/3), το Bitcoin ενισχύεται κατά 3,40% στα 70.671,82 δολάρια, το Ethereum σημειώνει άλμα 3,66% στα 2.064,79 δολάρια και το BNB καταγράφει κέρδη 2,92% στα 645,81 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP ανεβαίνει κατά 3,19% στα 1,39 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 4,04% στα 86,93 δολάρια και το HYPE καταγράψει διψήφια άνοδο με κέρδη 11,21% στα 34,94 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το LEO Token ανεβαίνει 1,11% στα 9,16 δολάρια, το XRM κερδίζει 0,77% στα 346,43 δολάρια και το Litecoin σημειώνει άνοδο 1,50% στα 54,20 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot ενισχύεται κατά 2,90% στα 1,52 δολάρια και το TRUMP σημειώνει απώλειες 2,12% στα 2,90 δολάρια.