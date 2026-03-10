Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεσμεύεται να κρατήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο παρά τις αυξήσεις στην ενέργεια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι η τράπεζα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο, παρά την πρόσφατη άνοδο στις τιμές της ενέργειας.

Μιλώντας στο γαλλικό κανάλι France 2, η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει μεγαλύτερη ικανότητα να απορροφήσει το τρέχον οικονομικό σοκ σε σχέση με το 2022, αλλά προειδοποίησε ότι το επίπεδο αβεβαιότητας και η μεταβλητότητα παραμένουν αυξημένα.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κρατήσουμε τον πληθωρισμό υπό έλεγχο και να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ευρώπη συνολικά, δεν θα υποστούν πληθωριστικές πιέσεις αντίστοιχες με αυτές που είδαμε το 2022 και το 2023», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση της Λαγκάρντ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την ενεργειακή αγορά, καθώς οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να επηρεάζουν τις οικονομίες της Ευρωζώνης.