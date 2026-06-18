Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

Με ισχυρή συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των εποπτικών αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της ασφαλιστικής και επενδυτικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης – #ocin26, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO του ethosGROUP, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι το Συνέδριο έχει εξελιχθεί σε θεσμό ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Δρ. Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ., ανέδειξε τη σημασία της συγκυρίας για τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη προχωρά σε ένα νέο υπόδειγμα όπου η αποταμίευση συνδέεται πιο ενεργά με τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Τόνισε ότι τα Τ.Ε.Α. καλούνται να αποτελέσουν βασικό πυλώνα συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής προστασίας αλλά και εργαλείο διοχέτευσης κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία.

Ακολούθησε χαιρετισμός από την Κέλλυ Μαυρομάτη, συνιδρύτρια του Energizing Greece, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ενεργοποίησης των πολιτών γύρω από ζητήματα οικονομικής ανθεκτικότητας και προσωπικής ευημερίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μετάβασης από ένα μοντέλο αποκλειστικής εξάρτησης από τη δημόσια σύνταξη σε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα πολλαπλών πυλώνων. Υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της αποταμίευσης και η ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελούν στρατηγική επιλογή για την ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία.

Η Petra Hielkema, Chairperson της EIOPA, ανέδειξε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης τα επόμενα χρόνια. Υπογράμμισε ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο ως συνταξιοδοτικός θεσμός αλλά και ως επενδυτικός πυλώνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις της ελληνικής αγοράς, σημειώνοντας ότι το περιορισμένο μέγεθος πολλών Ταμείων αυξάνει το λειτουργικό κόστος και δυσκολεύει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε η παρέμβαση του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου της ΕΑΕΕ και Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurolife FFH, ο οποίος ανέδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο το ζήτημα της αποταμίευσης:

«Όταν ένας Έλληνας βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη τρεις ημέρες από τον τελευταίο του μισθό. Όταν ένας Ευρωπαίος βγαίνει στη σύνταξη, έχει στην άκρη επτά μήνες από τον τελευταίο του μισθό».

Όπως ανέφερε, η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιοποιητικής αποταμίευσης μέσα από ισχυρά εποπτευόμενα συστήματα, φορολογικά κίνητρα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Τόνισε ακόμη ότι ούτε το δημόσιο σύστημα μπορεί μόνο του να δώσει λύση, ούτε όμως μπορεί να υπάρξει επιτυχία χωρίς ενημέρωση και εμπιστοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, χαρακτήρισε την Επαγγελματική Ασφάλιση στρατηγική επιλογή για την οικονομία και την κοινωνία. Τόνισε ότι η Ευρώπη προχωρά σε μια θεμελιώδη αναδιάρθρωση του τρόπου χρηματοδότησης του μέλλοντός της και ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία καλούνται να μετατρέψουν ιδιωτικές αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από τον πρώτο πυλώνα και ότι απαιτείται ενίσχυση φορολογικών κινήτρων, απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου και επένδυση στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Με μήνυμά του ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, σημείωσε ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί κρίσιμο σημείο συνάντησης μεταξύ αποταμίευσης, επενδύσεων και οικονομικής ασφάλειας. Υπενθύμισε ότι η Πειραιώς υπήρξε η πρώτη ελληνική τράπεζα που δημιούργησε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπογραμμίζοντας πως τα Τ.Ε.Α. μπορούν να εξελιχθούν σε ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές με σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Panel I: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως μοχλός ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Το πρώτο θεματικό πάνελ ανέδειξε τον ρόλο της αποταμίευσης και της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Συμβουλίου Eποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και Πρόεδρος του Δικτύου Διαφορετικότητας (Diversity Network) του IOSCO, Μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ αναφέρθηκε στις μεγάλες καταθέσεις που παραμένουν εκτός επενδυτικής οικονομίας εξαιτίας ρυθμιστικού κατακερματισμού και τόνισε την ανάγκη απλών προϊόντων, κοινών κινήτρων και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Ο Γιώργος Θεοχαρίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανέδειξε την εμπειρία της Κύπρου στη διασυνοριακή δραστηριότητα και υπογράμμισε ότι απαιτείται περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ο Κρις Αίσωπος, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST σημείωσε ότι απαιτούνται αλλαγές στη φορολογική αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών σχημάτων και νέα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα Τ.Ε.Α. να συμμετέχουν ουσιαστικά σε επενδύσεις υποδομών.

Ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στάθηκε στις δημογραφικές και επενδυτικές ανισορροπίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης μέσω στοχευμένων βελτιώσεων.

Panel II: Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού: Για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα συντάξεων στην Ελλάδα

Μετά το διάλειμμα, στο δεύτερο πάνελ αναπτύχθηκε εκτενής διάλογος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος υπό το βάρος του δημογραφικού.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων των Άννας Ευθυμίου, Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσου Γιαννίτση, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μιράντας Ξαφά, Διευθύνουσα Συμβούλου της E.F. Consulting Ltd., Ερευνήτριας του Center for International Governance Innovation (CIGI) και Γαβριήλ Αμίτση, Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ήταν ότι η μακροχρόνια βιωσιμότητα απαιτεί συνδυασμό δημόσιας προστασίας, συμπληρωματικής αποταμίευσης και ισχυρών θεσμών.

Η ευρωπαϊκή διάσταση – Αναθεώρηση της Οδηγίας IORP II

Ο Simone Miotto, Executive Director της AEIP, παρουσίασε τις εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση της Οδηγίας IORP II, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το σημαντικότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό εργαλείο που επηρεάζει τα επαγγελματικά ταμεία.

Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αρχής της αναλογικότητας και ενός εποπτικού πλαισίου βασισμένου στον κίνδυνο και στις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Έρευνα AON 2026 – Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

Ο Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AON Solutions Greece, παρουσίασε τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας της AON, η οποία πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του ν. 5078/2023, με στόχο να αποτυπώσει τον βαθμό προσαρμογής της αγοράς στις αλλαγές που επηρέασαν συνολικά τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

8 στους 10 συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν αναμένουν πως η κοινωνική ασφάλιση θα εξασφαλίσει επαρκές εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση.

δήλωσαν ότι δεν αναμένουν πως η κοινωνική ασφάλιση θα εξασφαλίσει επαρκές εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες εκτίμησαν ότι η μεταρρύθμιση του 2023 δεν έχει ακόμη συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θεσμού, ενώ το 36% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις αλλαγές που επέφερε το νέο πλαίσιο.

εκτίμησαν ότι η μεταρρύθμιση του 2023 δεν έχει ακόμη συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θεσμού, ενώ Σχεδόν το σύνολο των εργοδοτών αναγνώρισε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εργασιακής δέσμευσης και της συνολικής πολιτικής παροχών.

αναγνώρισε ότι τα συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της εργασιακής δέσμευσης και της συνολικής πολιτικής παροχών. 9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ήδη συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ενώ το 13% αυτών λειτουργεί μέσω Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.).

που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ήδη συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ενώ Ένας στους τρεις εργοδότες που δεν διαθέτουν σήμερα πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού ή υλοποίησης.

που δεν διαθέτουν σήμερα πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σχεδιασμού ή υλοποίησης. Η μέση εργοδοτική εισφορά διαμορφώνεται περίπου στο 4,5% , ενώ μόλις το 4% των εργοδοτών δεν συνεισφέρει καθόλου.

διαμορφώνεται περίπου στο , ενώ μόλις Η εφαρμογή του νέου πλαισίου οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε αναπροσαρμογή των εισφορών και περιορισμό της αποταμίευσης , λόγω της εισαγωγής του ανώτατου ορίου 20% επί των αποδοχών.

, λόγω της εισαγωγής του ανώτατου ορίου 4 στις 10 εταιρείες προχώρησαν σε αλλαγές στα υφιστάμενα προγράμματα προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον.

προχώρησαν σε αλλαγές στα υφιστάμενα προγράμματα προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον. Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παρακολουθεί μόνο του την εφαρμογή του πλαφόν εισφορών, παρά το γεγονός ότι ο σχετικός έλεγχος αποτελεί υποχρέωση των παρόχων.

δήλωσε ότι παρακολουθεί μόνο του την εφαρμογή του πλαφόν εισφορών, παρά το γεγονός ότι ο σχετικός έλεγχος αποτελεί υποχρέωση των παρόχων. Ως προς την ενημέρωση των μελών, μόλις 14% ανέφερε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη λειτουργία του προγράμματος.

για τη λειτουργία του προγράμματος. Στα ομαδικά ασφαλιστήρια, 7 στους 10 δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ήδη λογική επενδυτικών επιλογών, ενώ 1 στους 3 εξακολουθεί να βασίζεται αποκλειστικά σε εγγυημένες αποδόσεις.

δήλωσαν ότι εφαρμόζουν ήδη λογική επενδυτικών επιλογών, ενώ 8 στους 10 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν επαρκή εικόνα για τα κόστη, τις χρεώσεις και τη διάρθρωση των επενδυτικών επιλογών.

ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν επαρκή εικόνα για τα κόστη, τις χρεώσεις και τη διάρθρωση των επενδυτικών επιλογών. Ως προς τη διακυβέρνηση των επενδύσεων, τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά: μόλις 13% διαθέτει οργανωμένη επιτροπή παρακολούθησης, ενώ 26% δεν διαθέτει καμία επίσημη διαδικασία τεκμηρίωσης.

Ο κ. Κεντούρης υπογράμμισε ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν πως η επόμενη φάση ανάπτυξης του δεύτερου πυλώνα δεν εξαρτάται μόνο από το θεσμικό πλαίσιο αλλά και από την ενημέρωση, την εκπαίδευση, τη διαφάνεια και την ουσιαστική συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων.

Panel III: Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το τρίτο πάνελ επικεντρώθηκε στην ανάγκη μετάβασης από τη θεσμοθέτηση στην ωρίμανση του δεύτερου πυλώνα.

Οι Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης, Τράπεζα της Ελλάδος και Χαράλαμπος Φύτρος, Β' Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής, ΤΕΑ Johnson & Johnson ανέδειξαν ότι η ανάπτυξη των Τ.Ε.Α. απαιτεί σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, εποπτική αξιοπιστία, οικονομίες κλίμακας, φορητότητα δικαιωμάτων και ενίσχυση της εμπιστοσύνης εργαζομένων και εργοδοτών.

Το κοινό συμπέρασμα που αναδείχθηκε από τις εργασίες του Συνεδρίου ήταν ότι η Επαγγελματική Ασφάλιση δεν αποτελεί πλέον μια παράλληλη συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά έναν κρίσιμο πυλώνα για τη συνταξιοδοτική επάρκεια, την αποταμίευση, την επενδυτική κινητοποίηση και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.