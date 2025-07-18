Νευραλγικές υποδομές του ΑΔΜΗΕ στην Αττική επιθεώρησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας & Στέγασης Dan Jørgensen

Οι δύο νευραλγικές υποδομές που κατασκεύασε ο Διαχειριστής, υλοποιήθηκαν με κοινοτική συγχρηματοδότηση, από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αντίστοιχα.

Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και το αναβαθμισμένο Κέντρο ΥπερυψηλήςΤάσης 400 kV Κουμουνδούρου, στον Ασπρόπυργο Αττικής,επιθεώρησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασηςκ. Dan Jørgensen.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και της Ariadne Interconnectionπαρουσίασε στον κ. Jørgensen τις εγκαταστάσεις του τερματικού της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης και τον ενημέρωσε για τις τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει το έργο, το οποίο από φέτος θωρακίζει ενεργειακά την Κρήτη. Στη συνέχεια ο Ευρωπαίος Επίτροπος μετέβη στο παρακείμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης, που έχει ψηφιοποιηθεί και εκσυγχρονιστεί πλήρως με εξοπλισμό κλειστού τύπου GIS, ενισχύοντας την ασφαλή ηλεκτροδότηση του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Οι δύο νευραλγικές υποδομές που κατασκεύασε ο Διαχειριστής, υλοποιήθηκαν με κοινοτική συγχρηματοδότηση, από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης αντίστοιχα, ενδυναμώνοντας το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε κομβικές περιοχές που παρουσιάζουν υψηλ ή ζήτηση.

Κατά την ξενάγηση του Επιτρόπου, τονίστηκε η σημασία των έργων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας καθώς και η πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει ο Διαχειριστής για νέα έργα διασυνοριακών υποδομών υψηλής τάσης με αφετηρία την Ελλάδα, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω ενεργειακή ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Έργα σαν κι αυτό είναι σημαντικά για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Βοηθούν τα κράτη μέλη να συνδεθούν στενότερα και να μπορούν έτσι να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας, να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές και να εγγυηθούν την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικοί στόχοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης κ. DanJørgensen.

«Παρουσιάσαμε στον Ευρωπαίο Επίτροπο δύο εμβληματικά έργα του ΑΔΜΗΕ, τα οποία έγιναν πραγματικότητα χάρη στην κρίσιμη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποδομές αυτές μεταμορφώνουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε άμεση προτεραιότητα τα ηλεκτρικά δίκτυα και είναι διατεθειμένη τα επόμενα χρόνια να αυξήσει τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, με στόχο μία πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Εξίσου σημαντική είναι η θεσμική και οικονομική στήριξη της Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τον κ. Jørgensen, σε διασυνοριακά έργα διασυνδέσεων που υλοποιεί και σχεδιάζει ο Διαχειριστής, όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Great S eaInterconnector», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης.