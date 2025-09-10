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HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:44 - 10 Σεπ 2025

HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τους αριστούχους αποφοίτους που εξασφάλισαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, που υλοποιείται για 13η συνεχή χρονιά, επεκτάθηκε το 2024 στην Κύπρο και φέτος διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε φοιτητές από χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο.

Για το 2025 προσφέρονται 35 υποτροφίες, με τους υποτρόφους να ξεκινούν σπουδές σε αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα Harvard University, Columbia University, University of Pennsylvania, Wharton, Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, Erasmus University Rotterdam, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς:

  • Μηχανική και Ενέργεια
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Επιστήμες του Περιβάλλοντος
  • Οικονομία και Διοίκηση

Ο πλήρης κατάλογος των υποτρόφων είναι διαθέσιμος εδώ.

Από την έναρξή του, το Πρόγραμμα έχει προσφέρει πάνω από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε 50 κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελώντας μία από τις πλέον διαχρονικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, με επένδυση στη γνώση, την προσωπική εξέλιξη και τη διάκριση της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.

Επιπλέον, φέτος δημιουργήθηκε το HELLENiQ ENERGY Alumni Community, μια κοινότητα που φέρνει κοντά εκατοντάδες υπότροφους από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα. Μέσω αυτής, οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες και γνώσεις, να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Παράλληλα, αποκτούν πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες, εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και ενημέρωση για τις εξελίξεις στον Όμιλο και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, δημιουργώντας έναν κύκλο θετικής επιρροής με επίκεντρο τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την πρόοδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Η στήριξη στη νέα γενιά αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας μας. Επενδύουμε σε προγράμματα που επιβραβεύουν την αριστεία και δίνουν κίνητρα και βοήθεια στα νέα παιδιά, που ξεκινούν ή συνεχίζουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, για να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες, είναι ένας από τους τρόπους που υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση. Για 13η χρονιά φέτος, βοηθάμε 35 νέους από 5 χώρες που έχουν διακριθεί με άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους, χωρίς κάποια άλλη εκ μέρους τους δέσμευση πλην της σωστής αξιοποίησης αυτής της ευκαιρίας. Επιπρόσθετα, μέσω της πρωτοβουλίας HELLENiQ ENERGY Alumni Community, που μετρά ήδη πολλές εκατοντάδες μέλη μέσα σε μερικές εβδομάδες από την έναρξή της, προσφέρουμε στους καινούργιους αλλά και τους παλαιότερους υποτρόφους μας, τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε εξελίξεις σχετικές με το αντικείμενό τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς και στήριξης στη πορεία τους και στις μετέπειτα φιλοδοξίες στην επαγγελματική τους διαδρομή. Εκ μέρους της εταιρίας μας, συγχαίρω τους επιτυχόντες και τους εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενά τους βήματα».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 16:45
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