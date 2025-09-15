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(c) EOP - Marco Strullu
(c) EOP - Marco Strullu
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:29 - 15 Σεπ 2025

To Energy Observer στον «πράσινο» Πρίνο για την αποθήκευση CO2

Reporter.gr Newsroom
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Μια πολύ σημαντική και με μεγάλο συμβολισμό επίσκεψη δέχθηκε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου το συγκρότημα που λειτουργεί η Energean στον Πρίνο, όπου η θυγατρική της EnEarth αναπτύσσει το μεγάλο έργο της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το Energy Observer, ένα σκάφος που κινείται με 100% ανανεώσιμη ενέργεια συνδυάζοντας με επιτυχία τελευταίας τεχνολογίας φωτοβολταικά, αιολική ενέργεια και κυψέλες καυσίμου οι οποίες λειτουργούν με πράσινο υδρογόνο το οποίο παράγεται εν πλω, βρέθηκε στις χερσαίες και τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της νέας του αποστολής για τη διετία 2025-2026, που έχει στο επίκεντρο την αποανθρακοποίηση.

Η αποστολή αυτή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ταξιδιού 9 ετών, ξεκινά από τον Πρίνο και την χώρα μας! Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Energy Observer έχει επιλέξει να επισκεφθεί στην Ευρώπη και τον Βόρειο Ατλαντικό,τα πιο προηγμένα έργα με στόχο να ερευνήσει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την δυνατότητα ανάπτυξης φυσικών και βιομηχανικών τρόπων περιορισμού των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, να τους αξιολογήσει σε μεγάλη κλίμακα και να ερευνήσει πώς φύση και τεχνολογία μπορούν να συνδυαστούν με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το έργο στον Πρίνο έχει τα χαρακτηριστικά να εξελιχθεί σε μία κοιτίδα ανάπτυξης «πράσινων» λύσεων στον βιομηχανικό τομέα και η ομάδα του Energy Observer ξεναγήθηκε στο χερσαίο εργοστάσιο επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων. Εκεί, τα στελέχη της EnEarth παρουσίασαν στους εκλεκτούς επισκέπτες τη διαδικασία σταδιακής συμπλήρωσης του συγκροτήματος παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων ώστε σε αυτό να λειτουργήσει αποθήκη CO2 με δυναμικότητα περί τους 2.8 εκατ. τόνους ετησίως.

Το έργο στον Πρίνο έχει τα χαρακτηριστικά να εξελιχθεί σε μία κοιτίδα ανάπτυξης «πράσινων» λύσεων στον βιομηχανικό τομέα και η ομάδα του Energy Observer ξεναγήθηκε στο χερσαίο εργοστάσιο επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων. Εκεί, τα στελέχη της EnEarth παρουσίασαν στους εκλεκτούς επισκέπτες τη διαδικασία σταδιακής συμπλήρωσης του συγκροτήματος παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υδρογονανθράκων ώστε σε αυτό να λειτουργήσει αποθήκη CO2 με δυναμικότητα περί τους 2.8 εκατ. τόνους ετησίως.

Το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο συνιστά τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα, καθώς θα υπερβεί το 1 δισεκ. ευρώ. Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης τους φαινομένου του θερμοκηπίου και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας. Επιπλέον, θα διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας των βιομηχανιών στις οποίες οι εκπομπές CO2 είναι αποτέλεσμα της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας και ανεξάρτητη του καυσίμου που χρησιμοποιούν, και τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού και της απασχόλησης. Με την πλήρη ανάπτυξη της μονάδας αποθήκευσης από το 2029 και μετά, θα αποθηκεύονται στον Πρίνο ποσότητες που αναλογούν σε περίπου το 25% της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας, με προφανές όφελος για το Κλίμα αλλά και με απελευθέρωση πόρων άνω των 200 εκατ. ευρώ για τις βιομηχανικές μονάδες σε ετήσια βάση, με βάση τις σημερινές τιμές στον Μηχανισμό Εμπορίας Εκπομπών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Emissions Trading System- ETS).

O κ. Νικόλας Ρήγας, Επικεφαλής του Τομέα Αποθήκευσης Ανθρακα στην Energean και την EnEarth, δήλωσε σχετικά: «Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε στις εγκαταστάσεις του Πρίνου της Καβάλας την ομάδα του Energy Observer, ενός 100% «πράσινου» σκάφος που ξεκίνησε από εδώ τη νέα του αποστολή που έχει ως επίκεντρο την αποανθρακοποίηση. Το έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο είναι μία «πράσινη» και ταυτόχρονα αναπτυξιακή επένδυση που θα αποτελέσει λύση με απτά αποτελέσματα για συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην EnEarth είμαστε ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να προχωρήσουμε το μεγάλο αυτό project που εντάσσεται στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest-PCIs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει διασφαλίσει ήδη χρηματοδοτήσεις της τάξης των 270 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», κάτι που πιστοποιεί και τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υλοποίησή του. Έχουμε προγραμαμτίσει τις πρώτες τέσσερεις γεωτρήσεις στον Πρίνο μέσα στο 2026, και αναμένουμε άμεσα τις σχετικές αδειοδοτήσεις, προκειμένου να τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και να μην βρεθεί σε κίνδυνο η υλοποίηση συνολικά της αλυσίδας Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (Carbon Capture & Storage) και επενδύσεων της τάξης των 3 δισεκ. ευρώ σε κίνδυνο.

Ο κ. Victorien Erussard, Ιδρυτής Πρόεδρος του Energy Observer δήλωσε σχετικά:

«Η έναρξη της πρώτης αποστολής της νέας μας εξερεύνησης εδώ στον Πρίνο έχει τόσο τεχνική όσο και συμβολική σημασία: μετά από σαράντα χρόνια εξόρυξης πετρελαίου, τα ίδια αυτά πετρώματα θα χρησιμεύσουν αύριο για την αποθήλευση άνθρακα. Ο Πρίνος αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα για την ενεργειακή μετάβαση, δείχνοντας πώς μια κληρονομιά ορυκτών καυσίμων μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο για την κλιματική δράση.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα δεν είναι πανάκεια, αλλά μια σύνθετη βιομηχανική διαδικασία, στην οποία κάθε στάδιο – από τη δέσμευση μέχρι τη μεταφορά, την έγχυση και την παρακολούθηση του CO₂ – βασίζεται σε δοκιμασμένες αλλά απαιτητικές τεχνολογίες. Πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει πάντα να είναι η μείωση των εκπομπών στην πηγή, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να διερευνήσουμε πώς συμπληρωματικές λύσεις, όπως αυτές που αναπτύσσουν η Energean και η EnEarth, μπορούν να ενισχύσουν και να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.

Με την Αποστολή Δέσμευσης Άνθρακα, το εναρκτήριο στάδιο της εννιάχρονης εξερεύνησής μας «Αναζητώντας την Κλιματική Ουδετερότητα», ο ρόλος του Energy Observer είναι να θέσει αυτές τις λύσεις σε δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, να πειραματιστεί, να ευαισθητοποιήσει και να μοιραστεί τις καινοτομίες που μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 19:09
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