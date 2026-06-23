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Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:19 - 23 Ιουν 2026

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Μια πολύ σημαντική επίσκεψη έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Energean στον Κόλπο της Καβάλας, όπου λειτουργεί η μοναδική παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα και όπου, μέσω της EnEarth, αναπτύσσεται η μεγάλη επένδυση της αποθήκευσης άνθρακα (CO2) στον Πρίνο.        

Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα Δρ. Κατερίνα Σάρδη, καθώς και στελέχη της εταιρείας υποδέχθηκαν την κ. Jennifer Miskimins, Πρόεδρο του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου (Society of Petroleum Engineers SPE), που συνοδευόταν από τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) κ. Φώτιο Μάρη και τον καθηγητή του ΔΠΘ και Πρόεδρο του SPE στην Ελλάδα κ. Νικόλαο Κόκκινo, καθώς και συνεργάτες τους.

Οι εκλεκτοί επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του συγκροτήματος του Πρίνου και τις δραστηριότητες της Energean στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για την πορεία της ανάπτυξης του έργου της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο.

Ο Διευθυντής του Συγκροτήματος του Πρίνου και Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ομίλου Energean κ. Βασίλης Τσέτογλου δήλωσε σχετικά:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που υποδεχθήκαμε στις εγκαταστάσεις του Πρίνου την παγκόσμια Πρόεδρο του SPE κ. Jennifer Miskimins, τον Πρύτανη του ΔΠΘ κ. Φώτιο Μάρη, τον καθηγητή του ΔΠΘ και Πρόεδρο του SPE στην Ελλάδα κ. Νικόλαο Κόκκινο και τους εκλεκτούς τους συνεργάτες.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια ιστορική περίοδο για τον Πρίνο, ο οποίος σταδιακά μετασχηματίζεται από την μοναδική πετρελαιοπηγή της Ελλάδας στον μοναδικό αποθηκευτικό χώρο CO2 στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο ώστε, μετά το ρόλο που έπαιξε στην ενεργειακή ασφάλεια, να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς την αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας μας και στην προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η υπερθέρμανση του πλανήτη μας.

Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια τόσο με το SPE όσο και με το Δημοκρίτειο συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να παραχθούν με απόλυτη ασφάλεια και σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αλιεία και, γενικότερα, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Κόλπου της Καβάλας. Παράλληλα, αναπτύχθηκε μια μοναδική τεχνογνωσία, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό αντικείμενο καθώς και μια πολύ σοβαρή πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η νέα εποχή του Πρίνου θα εξακολουθήσει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική θέση της Καβάλας και ευρύτερα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης».

Πλέον κατάλληλος ο Πρίνος για την αποθήκευση CO2

Η Πρόεδρος του SPE και καθηγήτρια του Colorado Schools of Mines κ. Jennifer Miskimins δήλωσε σχετικά:

«Οι εγκαταστάσεις στον Πρίνο είναι καταπληκτικές και ήταν πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για μένα αυτή η επίσκεψη. Ως Πρόεδρος του SPE, επισκέπτομαι εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο και ήταν τιμή για μένα που προσκλήθηκα να επισκεφτώ τον Πρίνο.

Το δε έργο της αποθήκευσης CO2 που έχει δρομολογηθεί στον Πρίνο αποτελεί μια πολύ συνήθη τεχνική που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών άνθρακα και στον έλεγχο των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και βλέπω εδώ μια εξαιρετική ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί μια εγκατάσταση που είναι η πλέον κατάλληλη για αυτόν τον σκοπό. Υπάρχει ένα αδιαπέρατο πέτρωμα στην κορυφή του αποθηκευτικού χώρου που είναι πολύ συμπαγές από γεωμηχανικής πλευράς και δεν εγείρoνται ζητήματα ασφαλείας».

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Ο καθηγητής Χημείας του ΔΠΘ και Πρόεδρος του SPE στην Ελλάδα κ. Νικόλαος Κόκκινος δήλωσε σχετικά:

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε στην πόλη μας και στο Ινστιτούτο Πετρελαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα, την Πρόεδρο του SPE. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου Πετρελαίου καθώς και του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Βιομηχανική Κατάλυση και Βιώσιμη Ενέργεια» με το SPE.

Χρειαζόμαστε τέτοιους εταίρους, που βοηθούν τα προγράμματα διεθνοποίησης του πανεπιστημίου μας. Στην Καβάλα λειτουργεί το παράρτημα του SPE για όλη την Ελλάδα. Επίσης, το SPE παρέχει τους φοιτητές μας πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων επιστημονικού κύρους και τους δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες τις εργασίες τους που είναι εφαρμόσιμες στη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο.

Ευχαριστούμε το SPE για αυτή τη σταθερή συνεργασία και για την επίσκεψη που έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία, καθώς προετοιμάζεται ένα νέο, ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Μηχανική Πετρελαίου πενταετούς φοιτήσεως που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η συμβολή του SPE σε αυτήν την προσπάθεια είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια Miskimins και προσβλέπουμε σε διεύρυνση της συνεργασίας μας τόσο στην περιοχή μας όσο και σε νέες πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία που έχει δρομολογηθεί ανάμεσα στο ΔΠΘ και το Πανεπιστήμιο του Καϊρου» .

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκε με τον περίπλου στις υπεράκτιες εξέδρες του Πρίνου, όπου παράγεται πετρέλαιο εδώ και 45 χρόνια.

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