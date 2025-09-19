ΥΠΕΝ: Παρατάσεις στα προγράμματα «Εξοικονομώ» - Οι νέες ημερομηνίες

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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που υπάγονται στα προγράμματά του και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε παρατάσεις ολοκλήρωσης για δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα:

Εξοικονομώ 2021 : έως 28 Φεβρουαρίου 2026

: έως 28 Φεβρουαρίου 2026 Εξοικονομώ 2023 : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Εξοικονομώ 2025 : έως 31 Μαΐου 2026

: έως 31 Μαΐου 2026 Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα : εξαργύρωση επιταγών έως 30 Απριλίου 2026

: εξαργύρωση επιταγών έως 30 Απριλίου 2026 Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Προγράμματα «Φοίβος» και «Αθηνά» : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Φωτοβολταϊκά στη Στέγη/στο Χωράφι : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις : έως 30 Απριλίου 2026

: έως 30 Απριλίου 2026 Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – «Produc-E Green»: έως 30 Απριλίου 2026

Τέλος, για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.