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ΥΠΕΝ: Παρατάσεις στα προγράμματα «Εξοικονομώ» - Οι νέες ημερομηνίες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:38 - 19 Σεπ 2025

ΥΠΕΝ: Παρατάσεις στα προγράμματα «Εξοικονομώ» - Οι νέες ημερομηνίες

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που υπάγονται στα προγράμματά του και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε παρατάσεις ολοκλήρωσης για δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα:

  • Εξοικονομώ 2021: έως 28 Φεβρουαρίου 2026
  • Εξοικονομώ 2023: έως 30 Απριλίου 2026
  • Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: έως 30 Απριλίου 2026
  • Εξοικονομώ 2025: έως 31 Μαΐου 2026
  • Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: εξαργύρωση επιταγών έως 30 Απριλίου 2026
  • Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα: έως 30 Απριλίου 2026
  • Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις: έως 30 Απριλίου 2026
  • Προγράμματα «Φοίβος» και «Αθηνά»: έως 30 Απριλίου 2026
  • Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: έως 30 Απριλίου 2026
  • Φωτοβολταϊκά στη Στέγη/στο Χωράφι: έως 30 Απριλίου 2026
  • Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: έως 30 Απριλίου 2026
  • Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – «Produc-E Green»: έως 30 Απριλίου 2026

Τέλος, για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

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