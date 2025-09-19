ΥΠΕΝ: Παρατάσεις στα προγράμματα «Εξοικονομώ» - Οι νέες ημερομηνίες

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε παρατάσεις ολοκλήρωσης για δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα:
- Εξοικονομώ 2021: έως 28 Φεβρουαρίου 2026
- Εξοικονομώ 2023: έως 30 Απριλίου 2026
- Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: έως 30 Απριλίου 2026
- Εξοικονομώ 2025: έως 31 Μαΐου 2026
- Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: εξαργύρωση επιταγών έως 30 Απριλίου 2026
- Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα: έως 30 Απριλίου 2026
- Αλλάζω Συσκευή για επιχειρήσεις: έως 30 Απριλίου 2026
- Προγράμματα «Φοίβος» και «Αθηνά»: έως 30 Απριλίου 2026
- Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: έως 30 Απριλίου 2026
- Φωτοβολταϊκά στη Στέγη/στο Χωράφι: έως 30 Απριλίου 2026
- Πρόγραμμα Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις: έως 30 Απριλίου 2026
- Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – «Produc-E Green»: έως 30 Απριλίου 2026
Τέλος, για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η προθεσμία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.