Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή της νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) από τον Όμιλο ΔΕΗ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία. Το έργο κατασκευάζεται εντός του οικοπέδου του πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και αποτελεί επένδυση του Ομίλου ΔΕΗ ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά έργα Πολιτικού Μηχανικού, ενώ έχει ξεκινήσει η παράδοση του κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοτάξιο και σύντομα αναμένεται η εγκατάστασή του. Η μονάδα ΣΗΘΥΑ θα διαθέτει 17 μηχανές εσωτερικής καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν και με μείγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου, χωρίς να επηρεάζεται ο βαθμός απόδοσής τους. Η ολοκλήρωσή της προβλέπεται εντός του 2026, εξασφαλίζοντας ενεργειακή εξοικονόμηση πάνω από 10% και συνολικό βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 75%, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η κατασκευή της μονάδας αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων του Ομίλου ΔΕΗ στο πλαίσιο του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου και το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Το έργο σχεδιάστηκε με στόχο την απρόσκοπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθέρμανσης της Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη και μελλοντικές επεκτάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η διασφάλιση του χαμηλότερου κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης.

Η Μονάδα ΣΗΘΥΑ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης νέων μέσων παραγωγής θερμικής ενέργειας στους πρώην ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5.