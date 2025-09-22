«Βουτιά» στις ευρωαγορές με φόντο τη μεταναστευτική πολιτική Τραμπ

Οι ευρωαγορές σημειώνουν πτώση το πρωί της Δευτέρας (22/9), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τα μέτρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,30% και διαμορφώνεται στις 552,46 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,70% στις 23.478,35 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,15% στις 9.203,55 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση κατά 0,50% και διαμορφώνεται στις 7.814,78 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,54% και διαμορφώνεται στις 41.830,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει κατά 1,34% στις 15.108,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 0,80% και διαμορφώνεται στις 7.765,84 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου αυτοκινήτων σημειώνουν μερικές από τις μεγαλύτερες απώλειες, με τον δείκτη Stoxx Europe Automobiles and Parts να υποχωρεί 2,3% στις πρώτες συναλλαγές.

Η γερμανική Porsche ηγείται των πτώσεων, με πτώση περίπου 7,3%, μετά τη μείωση των προβλέψεων κερδοφορίας για το 2025 και την αναβολή κυκλοφορίας μοντέλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω χαμηλής ζήτησης. Η Volkswagen, κύριος μέτοχος της Porsche, σημειώνει πτώση περίπου 6%.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (19/9) αιφνιδιαστική εντολή για την αύξηση του τέλους αίτησης H-1B στα 100.000 δολάρια, μέτρο που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή (21/9) και απαιτεί από τις εταιρείες να καταβάλλουν το νέο τέλος για την απόκτηση βίζας νέων υπαλλήλων. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην προστασία των αμερικανικών θέσεων εργασίας και σηματοδοτεί περαιτέρω περιορισμό της μετανάστευσης από το Λευκό Οίκο.

Η απότομη αλλαγή πολιτικής έχει αναγκάσει πολλές εταιρείες να επανεκτιμήσουν τα σχέδια πρόσληψης προσωπικού, ιδιαίτερα οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που βασίζονται στις βίζες H-1B για ειδικευμένους υπαλλήλους από την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες.

Στο μεταξύ, στο «μέτωπο» των δεδομένων, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόβλεψη για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωζώνη.