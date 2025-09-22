BriQ Properties: Επεκτείνει το Logistics Center της στον Ασπρόπυργο

Το νέο κτήριο θα έχει τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υπάρχοντα κτήρια και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027.
Με την προσθήκη του ΚΑΔ 3 η συνολική κτηριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ. ενώ η Εταιρεία θα έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική».