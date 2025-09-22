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ΧΗΤΟΣ: Επενδύσεις €1,85 εκατ. σε Φ/Β 3,91MW στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:46 - 22 Σεπ 2025

ΧΗΤΟΣ: Επενδύσεις €1,85 εκατ. σε Φ/Β 3,91MW στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα

Reporter.gr Newsroom
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"Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, η ΧΗΤΟΣ, μέλος του Ομίλου Green Beverages, ολοκλήρωσε", όπως αναφέρει ανακοίνωση, "ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή της μετάβαση, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της στην Ήπειρο."
Όπως αναφέρεται:

"Το έργο υλοποιήθηκε σε 3 φάσεις με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2024 στις εγκαταστάσεις της ΧΗΤΟΣ στην Κρανούλα Ιωαννίνων, ενώ τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών σε Περίβλεπτο & ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων. Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πραγματοποιήθηκε με το μοντέλο αυτοπαραγωγής μέσω net metering, χωρίς αποθήκευση ενέργειας, αξιοποιώντας μονοκρυσταλλικά πάνελ τελευταίας γενιάς της AIKO και inverters της Huawei. Τη μελέτη, εγκατάσταση και υλοποίηση του συστήματος ανέλαβαν οι εταιρείες ENERGIA και Redex, αξιόπιστοι εταίροι στον τομέα των πράσινων ενεργειακών λύσεων.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας ανέρχεται συνολικά σε 5.428 MWh, καλύπτοντας το 20% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της εταιρίας. Με αυτή τη σημαντική επένδυση, η ΧΗΤΟΣ οδηγείται σε μια πιο «πράσινη» κατεύθυνση, συμβάλλοντας σε ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ από 1.357 έως 2.734 τόνους, ποσότητα που ισοδυναμεί περιβαλλοντικά με τη φύτευση 3.709 δέντρα ανά έτος.

Η επένδυση, συνολικού ύψους 1.854.205 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε κατά 78,84% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF), με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της εταιρίας."

Ο Γιώργος Βενιέρης, CEO της ΧΗΤΟΣ δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα προς τη βιώσιμη παραγωγή, με ουσιαστικά οφέλη για την εταιρεία, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Δεν πρόκειται, απλώς, για μια ενεργειακή επένδυση, αλλά για μια στρατηγική δέσμευση προς το αύριο. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας που ανταποκρίνεται πλήρως στη δεσμευση τη εταιριας για υπεύθυνση και με σεβασμό χρήση των φυσικών πόρων και μειωμένη εξάρτηση από συμβατικές πηγές. Επόμενος στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειακών μας υποδομών και σε άλλες εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπως η Ζήρεια και η Ορεστιάδα.»

"Η νέα επένδυση επιβεβαιώνει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της ΧΗΤΟΣ, που συνδυάζει την επιτυχημένη επιχειρηματική της πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά με συνέπεια στη βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την καινοτομία σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την πράσινη μετάβαση και τους ESG στόχους του Ομίλου Green Beverages. Με όραμα ένα καλύτερο αύριο, η ΧΗΤΟΣ συνεχίζει να επενδύει στη νέα «πράσινη» εποχή, δημιουργώντας ένα ισχυρό αποτύπωμα για τον άνθρωπο, την οικονομία και τον πλανήτη" τονίζει η ΧΗΤΟΣ, ελληνική εταιρία, με 70 χρόνια εμπειρίας. Διαθέτει ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες στις περιοχές της Ηπείρου, του Έβρου και της Πελοποννήσου, ενώ υλοποιεί σημαντική εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα, και υποστηρίζει συνολικά περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περιλαμβάνει κορυφαία, αγαπητά και καινοτόμα brands, όπως τα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS, GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και τις αποκλειστικές διανομές των EVIAN, EVIAN SPARKLING και των The Locals, των πρώτων ελληνικών craft cocktails σε can.

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