Eurelectric: Πτώση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2024 λόγω αυξημένων ανανεώσιμων πηγών - Παραμένουν οι ανισότητες

Το 2024, η αυξημένη συμμετοχή καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα της ζήτησης, οδήγησε σε σημαντική μείωση της μέσης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, στα 82 €/MWh, από 227 €/MWh το 2022, σύμφωνα με το Power Barometer 2025 της Eurelectric.

Παρά την πτώση αυτή, η αστάθεια της αγοράς και οι απότομες αυξήσεις των περιφερειακών τιμών συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση. Για τη σταθεροποίηση της αγοράς, η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό και να επενδύσει σε δίκτυα, λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και ευελιξία, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο και προσιτό ενεργειακό σύστημα για όλους τους καταναλωτές.

Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής συνέχισε την πορεία προς την απανθρακοποίηση, με τις ανανεώσιμες πηγές και την πυρηνική ενέργεια να καλύπτουν συνολικά το 72% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Το υψηλό μερίδιο καθαρών και ανανεώσιμων πηγών συνέβαλε στην πτώση των μέσων τιμών χονδρικής στα 82 €/MWh το 2024, σε σύγκριση με τα 227 €/MWh το 2022. Ωστόσο, οι ανισότητες παραμένουν: περιοχές που εξακολουθούν να βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα καταγράφουν υψηλότερες τιμές.

Παρά τις επιμέρους αυξήσεις τιμών, ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι τιμές υπερέβησαν κατά μέσο όρο τα 150 €/MWh μόνο στο 6,9% του χρόνου το 2024, σε σύγκριση με το 69% το 2022. Ταυτόχρονα, οι αρνητικές τιμές καταγράφηκαν κατά μέσο όρο μόλις στο 3,6% του χρόνου, υποδεικνύοντας ότι οι περίοδοι υπερπροσφοράς παραμένουν πρόκληση.

«Για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς απαιτούνται επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας και συστήματα ευελιξίας. Παράλληλα, η χαμηλή ζήτηση αποτελεί τροχοπέδη για βιώσιμες επενδύσεις», ανέφερε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε μόλις κατά 1% το 2024, παραμένοντας 7% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2021, ένδειξη ότι η ΕΕ δεν έχει πλήρως ανακάμψει από την ενεργειακή κρίση. Η παροχή κινήτρων για τον εξηλεκτρισμό θα είναι καθοριστική για την επίτευξη του στόχου του 32% έως το 2030, όπως προβλέπει η Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία.