Γκίκας: Στρατηγική αναβάθμισης λιμενικών υποδομών για ενίσχυση της νησιωτικής χώρας

«Για την κυβέρνησή μας, η ανάγκη ενίσχυσης της συνδεσιμότητας καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη σύγχρονων και αποδοτικών υποδομών μεταφορών», τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στο Opening Gala του 8ου Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τη βασική προτεραιότητα του Υπουργείου η οποία είναι «η δημιουργία και η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια μας, προκειμένου η νησιωτική χώρα να καταστεί εξίσου ανταγωνιστική με την ηπειρωτική». Σημείωσε, επίσης, τα πολλά λιμενικά έργα που έχουν δρομολογηθεί.

«Έχουμε εξασφαλίσει, μέσω του Προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 180 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 30 νησιωτικών λιμένων, με έμφαση στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, εκ των οποίων 21 έργα έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 80 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις σε νησιωτικά και περιφερειακά λιμάνια», τόνισε ο υφυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πράσινη μετάβαση των λιμένων, ειδικά αυτών που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών: «Έχουν ήδη κατανεμηθεί 10 εκατ. ευρώ για μελέτες cold ironing σε 4 λιμάνια (Λαύριο, Ραφήνα, Καβάλα, Κέρκυρα), ενώ μέχρι το 2029, 12 μεγάλοι λιμένες θα διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά 23 λιμένες με δυνατότητα cold ironing», επεσήμανε ο κ. Γκίκας, προσθέτοντας ότι «έχουν εξασφαλιστεί 150 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ΠΕΚΑ 2021-2027 και 115 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων (Διεθνής Κώδικας ISPS) και στους ασφαλείς συνοριακούς ελέγχους (Κώδικας Σένγκεν, Σύστημα Εισόδου/Εξόδου – EES), με χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, ο κ. Γκίκας τόνισε τη σημασία του διπλασιασμού των κονδυλίων για υποδομές και μεταφορές, που ανακοινώθηκε από τον Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολο Τζιτζικώστα, χαρακτηρίζοντάς την απόφαση «κεφαλαιώδους σημασίας», ενώ υπογράμμισε και τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.