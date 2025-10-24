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Θεοδωρικάκος: Η Giga επένδυση της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13:53 - 24 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος: Η Giga επένδυση της ΔΕΗ στη Δ. Μακεδονία κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Στην παρουσίαση της εθνικής πρωτοβουλίας, στο Μποδοσάκειο Μέγαρο, για τη διεκδίκηση μιας από τις πρώτες Ευρωπαϊκές Υπερδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παρευρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, ενώ συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, καθώς επίσης και φορείς της αγοράς.

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η κινητήρια δύναμη της νέας εποχής, που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τα επόμενα χρόνια. Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν αποκτήσει ένα τεράστιο προβάδισμα στην αξιοποίησή της, ενώ η Ε.Ε. με την πρωτοβουλία Invest AI κινητοποιεί επενδύσεις 200 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών. Ελπίζουμε να αποβεί καθοριστικό για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ΑΙ”, τόνισε αρχικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον εθνική στρατηγική, αποτελώντας μάλιστα μια από τις επτά χώρες που επιλέχθηκαν για τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης, το “Pharos” στον Δημόκριτο. Όπως τόνισε “κεντρική θέση σε αυτή την στρατηγική έχει η εθνική πρωτοβουλία για το AI Giga Factory της ΔΕΗ που τοποθετεί την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και πάλι σε ξεχωριστή θέση στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών της χώρας”.

Επισήμανε επίσης πως “υπάρχουν ισχυρά πλεονεκτήματα όπως είναι η υπάρχουσα υποδομή ισχύος υψηλής τάσης για εγγύτητα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και η άμεση πρόσβαση σε πολύ σημαντικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης: την ενίσχυση με 370 εκατ. ευρώ του δικτύου των ερευνητικών κέντρων που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον τεχνολογικό κολοσσό Open AI, καθώς και ένα νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου τους επόμενους μήνες - ύψους 150 εκατ. ευρώ - για τις σύγχρονες τεχνολογίες. “Θέλουμε να περάσει αυτή η νέα εποχή και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα”, κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

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