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Τσάφος: Αναγκαία η άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20:20 - 27 Οκτ 2025

Τσάφος: Αναγκαία η άρση των εμποδίων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη άρσης των εμποδίων που αποδυναμώνουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, κατά τη διάρκεια της υπουργικής συνάντησης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ενεργειακή Συνδεσιμότητα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEC), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βουκουρέστι.

Ο κ. Τσάφος τόνισε ότι οι διαφορές τιμών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αντί να περιοριστούν, υπονομεύοντας την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Σημείωσε ότι ακόμη και στο πλαίσιο της CESEC οι αποκλίσεις μπορεί να φτάνουν το 30%, με τη φθηνότερη ζώνη να προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την ακριβότερη.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παρατηρήσεις του ACER, του ευρωπαϊκού οργανισμού των ρυθμιστικών αρχών, ο οποίος έχει επισημάνει ότι οι αποκλίσεις τιμών δεν οφείλονται αποκλειστικά σε ανεπαρκείς διασυνδέσεις αλλά και σε ρυθμιστικούς περιορισμούς που παρεμποδίζουν τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις συστάσεις του ACER για να επιτευχθεί πραγματική ολοκλήρωση της αγοράς.

Στο πεδίο του φυσικού αερίου, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά στις υποδομές και τη διασυνδεσιμότητα, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η αποτελεσματική χρήση τους. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις που έχουμε πραγματοποιήσει, να διασφαλίσουμε τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο και να παρακολουθούμε στενά τις τιμές, οι οποίες παρά την πτώση σε σχέση με πέρυσι παραμένουν ευμετάβλητες», τόνισε.

Η παρέμβαση του κ. Τσάφου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών και οικονομικών συζητήσεων, με στόχο τη διασφάλιση διαφάνειας, ανταγωνισμού και σταθερών τιμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

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